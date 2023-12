Un TIR s-a răsturnat sâmbătă, 2 decembrie pe Valea Oltului. În acest moment traficul se desfășoară alternativ. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Update

Șoferul TIR-ului a condus sub influența alcoolului. „Testarea alcoolscopică a conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 53 de ani, din jud. Argeș, a indicat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Trafic alternativ în continuare”, potrivit IPJ Sibiu.

Știre inițială

Un șofer din Argeș s-a răsturnat cu TIR-ul pe Valea Oltului, la Boița. „Pe DN 7, km. 247, în afara localității Boița, traficul se desfășoară alternativ după ce un ansamblu tir, condus dinspre Sibiu spre Vâlcea, s-a răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, transmite IPJ Sibiu.

