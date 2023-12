Liderul platformei „Sibiu 2024”, arhitectul Alexandru Găvozdea împreună cu colegii săi din această mișcare civică au lansat luni seara, „Planul de oraș”, un manifest prin care propune „Sibiul cu cea mai bună calitate a vieții”. Acesta a reamintit că în luna ianuarie este posibil să își anunțe candidatura pentru postul de primar al municipiului Sibiu.

„Platforma Sibiul 2024, ea este o platformă de gândire și de acțiune pe care am visat o, la care m-am gândit de ceva vreme. (…) Am pornit la crearea unui plan de oraș viziunea unui Sibiu peste 25-30 de ani, curajoasă, de acord și centrată pe cea mai bună calitate a vieții pe care o putem avea. Și de multe ori, când explicam rostul acestui plan, eu îl asemui cu un far pentru navigație și spuneam că dacă avem acest plan și credem cu toți sibienii în el, orice pandemie, criză economică sau de altă natură ar veni peste noi, orice ne ar abate de la de la traseu spre această țintă, ca o furtună, da, ne putem regăsi orientarea spre ținta noastră comună”, a declarat Alexandru Găvozdea luni seara.

Potrivit lui Găvozdea, toate ideile propuse de el și colegii săi, „toate au însă rolul de a conduce la o creștere echilibrată a orașului, echilibrul între părțile acestui întreg fiind, cred în noi, de fapt, cheia unei dezvoltări armonioase.”

Găvozdea este îngrijorat de absenteismul la vot

„Vedem că avem de multe cicluri electorale deja un absenteism majoritar la vot. Da, 60% din sibieni nu merg la vot. Un plan de oraș pornit de la firul ierbii, de la cetățeni, este un instrument cu care se poate reface conectarea forțelor”, a atras atenția Alexandru Găvozdea.

„Sibiu 2024” este prima inițiativă civică lansată înaintea unui an electoral, care și-a propus să lanseze și un candidat la postul de primar al Sibiului.

Problema școlilor și a calității actului de educație, în Planul de oraș

„Dificultățile cu infrastructura școlară au fost una dintre primele teme care ne au preocupat felul în care este distribuită spațial, cum este ocupată calitatea actului educațional, care este foarte diferită de de la o zonă la alta, enclavele și barierele din mijlocul orașului care fac foarte dificilă folosirea și chiar străbaterea fizică a lui, mai ales cele din lungul Cibinului”, a arătat Alexandru Găvozdea.

Găvozdea: „Este nevoie de transport sustenabil”

„Nevoia unui transport sustenabil. Avem un oraș care poate fi străbătut de la un capăt la altul, practic în jumătate de oră cu bicicleta, dar nu prea avem siguranța de a face acest lucru, deși fizic ar fi posibil”, a declarat Alexandru Găvozdea. Acesta susține ideea înființării unui tren urban, care să transporte angajații din municipiul Sibiu și împrejurimi, în zona indistrială a municipiului. Găvozdea spune că și Cibinul navigabil ar putea să fie posibil.

Liderul „Sibiu 2024”: „Domină locurile de muncă mediu și prost plătite”

„Avem o piața de muncă dominată de locuri de muncă mediu și prost plătite. Resimțim o stagnare generalizată, o ratare a oportunităților și a potențialului pe care știm că Sibiul de fapt îl are. Și asta dublat de o lipsă de viziune pe termen lung care să ne dea direcții solide de dezvoltare, să avem cu toții cumva o claritate încotro vrem să mergem”, a spus Alexandru Găvozdea.

Găvozdea critică felul în care sunt atrași banii europeni la nivel de județ

„Chiar și atragerea de fonduri europene este destul de slabă la la nivelul mai mare de care spuneam, al județului. Practic, suntem pe locul patru din cele cinci județe ale Regiunii Centru și pe locul 20 în țară ca județ. Nu este ceva cu care să putem spune că nu ne lăudăm și, cum spuneam, Sibiul nu funcționează singur doar ca municipiu, ci cu tot cu tot bazinul acela mare de care vorbeam. Așa că principalele idei din plan sunt, de fapt, creșterea calității vieții”, a subliniat Alexandru Găvozdea.

Alexandru Găvozdea își dorește digitalizarea administrației publice locale

Găvozdea a criticat și felul în care administrația publică locală a efectuat până acum digitalizarea.

„De fapt, ceea ce se înțelege de cele mai multe ori la nivelul administrației prin digitalizare, este o transpunere pur și simplu a acelorași proceduri, acelorași metehne, a dosarului cu șină, dacă vreți, în biți, în date electronice. Ori nu este vorba despre asta. Este vorba despre a transforma de fapt digital interacțiunea de guvernanță, de a ușura modul de lucru atunci când pot să fac lucruri cu telefonul pe care de cele mai multe ori nici nu-l visam acum 20 de ani. Nu este aceptabil ca pașii de digitalizare să presupună scanarea unei adrese semnată olograf și trimiterea ei pe e-mail către administrație. Asta nu e digitalizare”, a punctat Alexandru Găvozdea.

Își dorește deschiderea catacombelor Sibiului pentru turiști

Alenxandru Găvozdea a anunțat că intenționează să-i încurajeze pe sibieni să fie turiști la ei acasă, să își cunoască mai mult județul. De asemenea, Găvozdea a mai spus luni seara, că „poate deschidem și catacombele Sibiului, să mai îmbunătățim oferta de de expus.”

