Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman anunță că grupa ”tricolorilor” la Euro nu este deloc facilă, Belgia fiind una din favorite la finală, în timp ce Slovacia mizează pe câțiva jucători de mare valoare.

Naționala României a fost repartizată la Campionatul European din Germania în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia, plus câștigătoarea play-off-ului B din Liga Națiunilor (semifinalele sunt Bosnia – Ucraina & Israel – Islanda).

Dani Coman anunță că România va avea trei meciuri grele în grupa de la Euro, dar are mare încredere în selecționerul Edi Iordănescu, pentru ca ”tricolorii” să continue pe o pantă ascendentă. Fostul internațional vede Belgia ca una dintre pretendentele la titlul european, ținând cont că are un lot garnisit de vedete.

”Pare o grupă accesibilă din punctul de vedere al multora, dar eu consider că la Euro că vor fi trei meciuri grele. Belgia cred că va fi o echipă care se va bate pentru câștigarea Campionatului European, Slovacia are în componență jucători extrem de buni, foarte bine cotați la nivel mondial. A treia echipă care va veni în grupa noastră, fie Ucraina, fie Israel, ambele sunt echipe bune. Deci, cred că la tragerea la sorți se putea și mai rău, dar se putea și mai bine. Eu am mare încredere în gândirea lui Edi Iordănescu, el are nevoie de continuitate și sper ca echipa națională să meargă pe aceeași linie ascendentă” a declarat Dani Coman, conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

Programul României la Euro 2024:

17 iunie: România – câștigătoare play-off B (München)

22 iunie: Belgia – România (Köln)

26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt)

