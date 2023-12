FC Hermannstadt stă la mâna alor rezultate pentru a continua parcursul în Cupa României. Echipa lui Marius Măldărășanu trebuie să câștige joi, 7 decembrie, la Târgoviște, contra Chindiei.

Egalul de acasă cu Sepsi, din primul joc al grupei ar putea însemna eliminarea Sibiului din Cupa României. Înaintea jocurilor din ultima etapă a Grupei A, care se vor disputa joi, FC Hermannstadt este pe locul 3, la două puncte în spatele Petrolului și al Corvinului. Chiar dacă câștigă joi, de la ora 17.00, ultimul meci de la Târgoviște, FC Hermannstadt trebuie să spere ca, fie Corvinul nu va câștiga la Pecica, fie Petrolul nu va câștiga acasă cu Sepsi. Toate cele trei partide rămase de disputat din Grupa A se vor juca joi, de la aceeași oră.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman speră ca echipa lui Marius Măldărășanu să continue drumul în Cupa României, chiar dacă șansele par reduse. „Este adevărat că depindem de alte rezultate, dar noi mergem să câștigăm la Târgoviște. Dacă noi câștigăm, rămânem la mâna rezultatelor, dar este important să câștigăm. Eu sper să se încurce una din primele două clasate, nu știu dacă Corvinul la Pecica, dar Petrolul se poate încurca cu Sepsi. Vreau să mă gândesc că ne vom califica mai departe în cupă, este un obiectiv al nostru, nu aș vrea să ieșim din competiție, deși nu mai depindem doar de noi” a spus Dani Coman pentru Ora de Sibiu.

”Să nu mai repetăm greșelile făcute cu UTA”

În Superliga, FC Hermannstadt a pierdut ultima rundă la Oradea cu UTA, scor 0-2 și a întrerupt o serie de 13 etape fără eșec. Dani Coman spune însă că eșecul cu UTA nu este un capăt de țară. ”Este un meci pe care le-am pierdut, am jucat mai slab decât în alte partide, dar și Real și Barcelona pierd meciuri. Am pierdut, dar trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut cu UTA și sper să nu le mai repetăm, nu este vorba de o criză la echipă. Ar fi extraordinar ca în al doilea an după promovare să prindem play-off-ul, ne luptăm pentru a reuși acest lucru” a mai declarat Dani Coman.

