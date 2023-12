Numărul scăzut al angajaților de la Muzeul Brukenthal reprezintă o problemă în cadrul instituției. Din acest motiv unii salariați lucrează dublu decât ar trebui, spune managerul muzeului în emisiunea „Ora de Cultură”.

Alexandru Chituță, managerul Muzeului Brukenthal, susține că instituția ar putea funcționa și mai bine decât în prezent, însă se confruntă cu un deficit de personal. Din cauza lipsei angajaților, de Noaptea Muzeelor instituția nu a putut deschide publicului larg toate spațiile.

„Suntem cu motoarele pornite, dar mergem pe o viteză minimă. Aici ar trebui să spun că deocamdată noi avem un deficit important de salariați. Activitatea, mai ales în ultima perioadă, s-a triplat față de acum câțiva ani, la fel și veniturile proprii, dar angajații sunt din ce în ce mai puțini. De la 180 de angajați, noi acum am ajuns la 120. S-au tăiat din posturi, unii salariați s-au mai pensionat, unele s-au transformat și niciodată nu s-au făcut solicitări că ne trebuie posturi. Atunci am ajuns ca în momentul de față, la activitatea pe care o avem, la patrimoniul pe care îl avem de un milion șase sute de piese și la toate clădirile să fie 120 de angajați. Muzeul Național de Artă al României are aproximativ 300 de angajați, Muzeul Național de Istorie a României are, la fel, aproximativ 300 de angajați”, a spus managerul Muzeului Brukenthal.

Acesta a mai spus că sunt angajați care acum lucrează dublu față de cât ar fi normal, tocmai din cauza lipsei de personal. Chituță consideră că ar fi nevoie 160, 200 de angajați pentru a atinge potențialul maxim al instituției.

„Eu zic că dacă am avea undeva în jur de 160, 200 de angajați, am fi la o limită bună, adică să nu muncim triplu decât ar trebui, să fie un regim normal și un program normal de lucru, un program așezat de lucru. Nu pot să spun că nu sunt angajați la noi care lucrează dublu față decât ar trebui. E o problemă stringentă pe care Muzeul Brukenthal o are. Oare de ce nu se deschid în Noaptea Muzeelor toate spațiile? Pentru că nu avem oameni pentru public. De când am venit am zis că trebuie să deschidem de Noaptea Muzeelor și alte spații. Lumea nu trebuie să cunoască doar Palatul Brukenthal și Muzeul de Artă Contemporană”, a mai spus Alexandru Chituță.

Ai aflat că