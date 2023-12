La Muzeul Național Brukenthal veniturile din vânzarea biletelor a crescut semnificativ față de anul trecut. Veniturile muzeului s-au mai mărit și datorită lucrărilor de restaurare și a vânzării produselor proprii.

Muzeul Brukenthal se poate lăuda cu un an de excepție. Cu toate că mai este aproape o lună până la sfârșitul anului, conducerea muzeului susține că veniturile din vânzarea biletelor au crescut cu 70 la sută față de anul 2022.

„Anul acesta stăm foarte bine. Până în momentul de față, veniturile din bilete au crescut cu 70%. Dacă noi am avut anul trecut un milion jumate de lei doar din bilete, noi acum am ajuns undeva la două milioane șapte sute și anul nu s-a terminat. Mai avem o lună bună. Nu cred că vom ajunge să dublăm încasările de anul trecut la bilete, dar într-un an am crescut cu 70% fondurile proprii din bilete”, a spus managerul Muzeului Brukenthal, Alexandru Chituță.

Venituri semnificative au venit și din partea vânzării a mai multor produse de la muzeu, dar și din lucrările de restaurare. „Am avut venituri din șantiere arheologice și am avut foarte multe lucrări pe restaurare. Am restaurat o statuie, un bust foarte bun la Oradea, am luat o sumă frumoasă de bani care, la fel, din suma respectivă s-a plătit curent, gaz și așa mai departe. Am avut acuma cupele și Klimt a mai avut alte restaurări. Mai avem șantierele arheologice. Stăm foarte bine și pe partea de sponsorizări”, mai spune Alexandru Chituță.

Ai aflat că