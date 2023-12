La 23 de ani, portarul echipei feminine de fotbal Măgura Cisnădie, Nicoleta Adam muncește din greu, pentru a își realiza visele: promovarea în Liga 1, profesoară de sport și înfiinațarea propriului club de fotbal feminin.

Călită după o copilărie grea, în care a petrecut primii ani într-un centru de plasament, Nicoleta a învățat de mică să lupte și are această determinare și pe teren. Cu echipa națională de fotbal în stradă a ieșit campioană europeană în urmă cu doi ani, iar anul acesta a luat medalie de bronz la Mondialul din SUA, fiind desemnată cel mai bun portar al competiției. În plus este portarul echipei feminine de Liga 2 FC Hermannstadt, care joacă în Liga 2 și care visează în acest sezon la promovare.

Până la vârsta de 4 ani, Nico a crescut într-un centru de plasament, aceasta fiind decizia autorităților, apoi a revenit alături de părinți. Sportul i-a dat motivație și a realizat-o în viață. ”Făcând sport pot fi eu, ies din zona mea de confort, îmi depășesc limitele, mă relaxează foarte mult. Sunt o persoană foarte activă și îmi place pentru că pot să zic că sportul m-a schimbat, m-a educat, a fost scăparea mea din probleme, stres, agitație, certuri” a spus sibianca pentru Digi24.

”Ador să lucrez cu copiii”

Nicoleta este în ultimul an la a doua facultate de sport și face și master în același domeniu, pentru a deveni profesoară. Muncește și cu copiii mici la fotbal, pe care îi pregătește alături de colega sa Denisa Chirilă, dar face și curățenie în locuințe, pentru a câștiga un ban în plus. „Primul meu job a fost ca spălătoare de vase la o pensiune din Rășinari. Acolo am început și după, pe parcurs, vara mergeam și culegeam afine, le vindeam a doua zi, ca să pot să-mi cumpăr și eu o bicicletă. Știu că din primii mei bani adunați mi-am cumpărat propria mea bicicletă. Mereu sunt emoționată când vorbesc, mai ales când vorbesc despre trecutul meu, despre ceea ce am realizat, pentru că știu că în spate este foarte multă muncă. Îmi doresc foarte mult să termin masterul, îmi doresc să-mi dau titularizarea și să fac ceea ce îmi place. Îmi plac foarte mult copiii, ador să lucrez cu ei, am o grupă de junioare, îmi doresc să-mi iau licența pentru a avansa la un nivel de senioare, să pot să antrenez și senioarele. Îmi doresc ca pe viitor să pot să-mi deschid propriul meu club de fotbal feminin.”

Absolvente ale IEFS, jucătoarele Denisa Chirilă și Nicoleta Adam au preluat antrenamentele de inițiere ale grupelor de fete cu vârsta de 9-12 ani, care se desfășoară la Liceul Tehnologic din Cisnădie. Când una din cele două lipsește sunt ajutate de o altă colegă, Diana Oana.

”Am depășit anumite bariere”

Nicoleta recunoaște că universul ei era limitat în urmă cu câțiva ani, până când o profesoară de la școala profesională a văzut în ea mai mult și a motivat-o să își depășească limitele. A luat bacalaureatul, a urmat facultatea și acum este la master, iar viitorul îi surâde.

„Cu ajutorul anumitor oameni, am reușit să îmi iau Bac-ul, pentru că eu am fost, cum zic eu, fată de profesională. În ultimul an am dat de o profesoară super, nu știu, din toate punctele de vedere, care mi-a deschis orizontul, mi-a schimbat perspectiva. Nu știam cât de necesar e să înveți, nu știam să învăț. Știam doar că trebuie să iau nota cinci, să trec clasa, nu știam că pot să duc, că pot să fiu mai inteligentă, să-mi depășesc anumite bariere. Având în vedere că am ajuns la profesională, mă gândeam că n-am ce căuta eu la un liceu și acum termin a doua facultate. E wow ce trăiesc, cum am depășit anumite bariere, am trecut la anumite nivele și îmi aduc aminte prima oră de matematică. M-a scos la tablă, nu am știut nimic, dar absolut nimic și în două luni de zile, maximum trei luni, am ajuns să fiu olimpică pe țară la matematică. Da, am băgat matematică, să nu exagerez, șase ore pe zi constant, indiferent de ce era. Am plecat cu un obiectiv. Primul meu obiectiv atunci când m-am hotărât să continui studiile a fost să-mi iau BAC-ul. Nu mi-am imaginat niciodată, niciodată, nici prin gândurile mele cele mai frumoase, nu mi-am imaginat să fiu omul care sunt astăzi. Nu am crezut așa ceva. Sunt foarte mândră de mine, chiar super mândră de mine, pentru că, cum am spus și o să repet mereu, în spate e foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Ore întregi de muncă.”

”Muncesc pentru a-mi atinge obiectivele”

Într-o singură zi, Nico merge la facultate, la antrenament și face curățenie în casele oamenilor. „La început îmi era rușine să spun că fac curățenie. Îmi era rușine să nu fiu judecată, mi se spuneau cuvinte jignitoare, nu-mi plăcea. Pe parcurs am conștientizat că nu e o rușine și că fac treaba asta pentru a-mi atinge obiectivele. Cu ajutorul bănuților am putut să îmi plătesc, în primul an, tranșa la facultate, să pot să mă îmbrac, să mă încalț, să am și eu banii mei de buzunar atunci când ies cu prietenii și să nu trebuiască să cer de la părinții mei. Nu contează din ce mediu provii, nu contează cât de bogat sau sărac ești atât timp cât îți dorești foarte mult să evoluezi, să te descoperi și să poți reuși, să nu te simți inferior față de ceilalți care au și tu poate nu ai” a mai spus Nico Adam la Digi 24.

”Munca mea nu a fost în zadar”

A fost desemnată cel mai bun portar din lume în acest an la Mondialul de fotbal de stradă, cucerind bronzul alături de naționala României. „Am început cu prima medalie în Olanda, sunt campioană europeană în 2021. Cea mai importantă medalie este locul 3 la Campionatul Mondial din America, în care am câștigat și primul premiu individual pentru cel mai bun portar din lume. Munca mea nu a fost în zadar, părinții mei sunt foarte mândri de mine, mă susțin cât pot ei de mult, fratele meu mă ajută financiar, pentru că, uneori, sunt depășită de situație, dar sunt foarte optimistă că voi ajunge unde trebuie, ca la rândul meu să-i pot ajuta și să reușim împreună, să nu-l mai văd pe tata că e mereu îngrijorat.” Nicoleta este mereu pe drumuri, prinsă între Rășinari, unde locuiește și muncește, Cisnădie, unde face curățenie în case, Sibiu, unde se antrenează și merge la facultate, dar și între deplasările cu echipa de fotbal.

Goalkeperul nu a putut juca ultimele meciuri în Liga 2 la FC Hermannstadt, având o accidentare la menisc, diagnosticul urmând a fi pus după examenul RMN programat peste o săptămână. ”Așteptăm returul unde vrem sa tragem tare ca să promovăm. Îmi doresc să ma fac bine cât mai repede să-mi pot ajuta echipa” a spus Nico.

