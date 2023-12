A trecut un an de la accidentul mortal de la Hula Bradului, unde o mașină în care se afla o familie de spanioli din Gran Canaria a fost spulberată de un autoturism condus de un bărbat din Gorj. Șoferul vinovat a fost condamnat, la finalul verii, la 20 de ani închisoare, însă măsura i s-a părut prea aspră. Și-a angajat un avocat, iar cauza urmează să fie judecată în 12 decembrie la Curtea de Apel Alba Iulia.

Patru persoane, părinți și fiicele lor, din Gran Canaria au murit în urmă cu un an, în județul Sibiu, după ce mașina în care se aflau a fost lovită violent de un BMW în zona Hula Bradului.

Un an de la tragedia de la Hula Bradului

Accidentul a avut loc în 4 decembrie 2022. O familie de spanioli – tată, mamă și cele două fiice – se aflau într-o mașină închiriată și se deplasau către municipiul Sibiu când, deodată, un BMW s-a izbit frontal de autoturismul lor. Bolidul era condus de un șofer din județul Gorj, care a efectuat o depășire pe linie continuă, având o viteză de 128 km/h. În urma impactului devastator, părinții au murit pe loc, fiica cea mare, venită în România cu o bursă Erasmus, a decedat în ambulanță, iar mezina familiei și-a găsit sfârșitul după câteva zile la spital.

Șoferul acuzat de omor a ațipit de mai multe ori la volan

Bărbatul care a provocat accidentul se numește Ion Sporici și are 63 de ani. Omul plecase din Birkenau, Germania în 2 decembrie, iar pe drum a avut parte de o mulțime de incidente. Venea în România la iubita lui, cu care urma să se căsătorească în perioada următoare.

Drumul a fost extrem de greu pentru gorjean mai ales din cauza oboselii. A condus încontinuu, fără să se gândească la posibilele pericole. Drept dovadă, a adormit la volan pe autostradă. „Acuma mă opresc să văd ce daune am făcut la mașină că, după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul. Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ținut în brațe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul și vreau să văd ce am făcut la mașină. (…) Am scăpat foarte ieftin, iubire, doar două mici dâre așa, două zgârieturi mici. Doamne, nu îți spun ce sperietură am tras, să te vezi te deviază parapetul și auzi zgomotul… Mie până acum nu mi s-a mai întâmplat să am senzația asta, că gata am adormit și m-am dus în parapet. Dar am scăpat ușor, de aici încolo o să urlu în mașină, dau drumul la geam din când în când”, i-a povestit șoferul iubitei lui.

Cu toate acestea, deși starea de oboseală l-a dus pe inculpat chiar și la situația de a adormi la volan și de a intra în parapet, nu a oprit pentru a se odihni, ci din contră „i-a surescitat comportamentul, acesta întrând într-o stare de transă”, se arată pe rejust.ro. „Dacă mă lua somnul simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maxim și fredonam. Aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează, mă duce în siguranță până la destinație”, a declarat șoferul BMW-ului.

Condamnat la 20 ani închisoare. Gorjeanul angajează avocat

Ion Sporici, șoferul vinovat de moartea celor 4 spanioli, a fost condamnat fără acord de recunoaștere, la finalul verii, la o pedeapsă de 20 de ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Sentința nu a fost definitivă, astfel că bărbatul a putut face apel. Sporici a fost obligat să achite și daune morale familiei victimelor accidentului, în valoare de 850.000 de euro.

Cauza se va judeca în 12 decembrie la Curtea de Apel Alba Iulia, fiindcă bărbatul a vrut să își angajeze un avocat, până acum având un apărător desemnat. În prezent, Sporici este încarcerat în Penitenciarul Aiud.

