Temperaturile din Siberia au coborât până la minus 50 de grade Celsius. De asemenea, în capitala Rusiei, Moscova, ninsorile abundente au dat peste cap activitățile obișnuite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

Un val de frig catalogat de specialiști drept „anormal de timpuriu” a dus la apariția unor temperaturi sub minus 50 C în mai multe zone din Sakha, o regiune vastă din partea de nord-est a Siberiei. În capitala regiunii, Yakutsk, care se află la aproximativ 5.000 km est de Moscova, temperatura a ajuns până la minus 48 C.

Vreme extremă este și la Moscova care se confruntă cu una dintre cele mai abundente ninsori înregistrate vreodată la începutul lunii decembrie.Viscolul și stratul de zăpadă au provocat luni întârzieri pe unele aeroporturi. Cel puțin 54 de zboruri au fost întârziate și alte cinci au fost anulate pe cele mai mari trei aeroporturi din capitală.

Temperaturile din Moscova vor ajunge până la aproximativ minus 18 grade Celsius în cursul acestei săptămâni.

