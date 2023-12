Piața imobiliară va cunoaște schimbări semnificative de la 1 ianuarie. Faptul că TVA-ul pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp va fi majorat de la 5% la 9% va contribui la creșterea prețurilor apartamentelor din Sibiu și, bineînțeles, din toată țara.

În ultimii doi ani, piața imobiliară din Sibiu a trecut prin perioade incerte, care au lăsat o amprentă și pe prețurile locuințelor scoase la vânzare. Schimbările care vor avea loc de la începutul anului viitor se vor reflecta, de asemenea, în creșterea prețurilor la locuințele cu una, două sau trei camere.

„Pe lângă creșterea de TVA se modifică și modalitatea de predare a apartamentelor ca și grad de finisare. În momentul de față avem o variantă de predare a apartamentelor la un stadiu de semifinisat care cuprinde doar prize, chiuvetă și un robinet, după cum spune legea. Acum vor trebui predate la stadiul de cheie, adică finisate complet. Modificările vor fi destul de majore. Odată vom avea creșterea de TVA pe care fiecare constructor în parte o va include n prețul de vânzare al apartamentelor. De la un TVA de 5% va ajunge la 9% pentru stadiu de finisat, ceea ce înseamnă că va fi o creștere a prețurilor cu 4%, plus partea de finisaje pentru stadiul de cheie”, a explicat agentul imobiliar Marian Floricu de la Atum Imobiliare.

Un apartament în valoare de 50.000 de euro, la anul va costa peste 58.000 de euro

Agentul imobiliar a vorbit despre prețurile care se vor înregistra la apartamente după ce TVA-ul va crește de la 5% la 9%. Așadar, un apartament care în prezent costă 50.000 de euro, de la 1 ianuarie va fi 58.750 de euro.

„Un apartament la o valoare de 50.000 de euro care are TVA-ul de 5% inclus, va avea o creștere de 4% de TVA, deci prețul locuinței va ajunge la 52.000 de euro, adică 2.000 de euro în plus doar din creșterea TVA-ului. Dacă punem un minim pe finisaje pentru un apartament are 45 de metri pătrați ar veni un cost estimativ între 130 și 150 de euro pe mp, respectiv materiale și manoperă. Acest lucru ar însemna plus 6.750 de euro. Astfel un apartament de 45 de mp care inițial costa 50.000 de euro ajunge să coste 58.750 de euro”, spune agentul imobiliar.

Un alt agent imobiliar susține că deja a primit liste de la dezvoltatori cu prețurile actualizate ale locuințelor scoase la vânzare. „Mulți dezvoltatori imobiliari deja ne-au trimis listele cu noile prețuri. O să mărească prețurile cu 3% sau 4 %, iar dacă lucrurile nu o să se miște în primele trei, patru luni ale anului, probabil vor mai apela la ceva reduceri. Momentan mergem pe prețurile de anul acesta, vedem din 1 ianuarie ce se întâmplă”, a spus Dan Popescu, agent la Paltinul Imobiliare.

Efectele creșterii TVA-ului. Apartamente mai scumpe cu 5 la sută

După creșterea prețurilor în general, dar și a prețurilor la materialele de construcții, sibienii au început să se gândească de două ori înainte să cumpere o locuință deoarece nu se mai încadrează în buget. Așadar, așteaptă o oportunitate, fie schimbări pe piața imobiliară, fie se mută în chirie până mai strâng bani pentru a-și cumpăra o locuință care să le satisfacă nevoile.

De la 1 decembrie, TVA-ul pentru livrarea de locuințe va crește de la 5% la 9%, așadar prețurile apartamentelor se vor mări, ceea ce îi va determina pe sibieni să cumpere ceva mai mic sau să mai aștepte. „Nu este vorba de a nu cumpăra, este vorba de a nu se încadra în buget. Din păcate, în Sibiu nu avem cumpărători cu bugete foarte mari. În principiu, 60% din piața sibiană care s-ar fi încadrat să cumpere un apartament de două camere acum doi ani, în momentul de față nu se mai încadrează. Factorii care contribuie la acest lucru sunt creșterea prețurilor la materialele de construcții, plus schimbările care vin acum, creșterea TVA-ului și faptul apartamentul trebuie finisat la stadiul de cheie”, mai spune agentul imobiliar de la Atum Imobiliare.

Agentul imobiliar Ionel Oglan susține că prețurile apartamentelor va crește semnificativ, iar sibienii vor fi nevoiți să se reorienteze spre locuințe care să se încadreze în buget. De asemenea, consideră că numărul cumpărătorilor va scădea și mai mult.

„O să crească prețurile. Diferența de TVA o vor include în preț. Eu cred că prețurile vor crește cu 5%. Dacă acum un apartament de trei camere, de 70 de metri pătrați, costă 98.000 de euro, cu încă 4% ar ajunge la 101.000, până 105.000 de euro. Din ce am discutat cu dezvoltatorii, această mărire de TVA se va găsi în preț. Clienții au un buget prestabilit în care trebuie să se încadreze. Astfel ei nu își vor mai lua un apartament de 70 de metri pătrați, ci își va lua unul de 65 de metri pătrați sau se vor împrumuta. Un alt aspect foarte important este că nu mai poți vinde un apartament semifinisat, ci doar la cheie și sunt alte costuri. De exemplu, de la 102.000 de euro mai pui încă vreo 5.000 de euro în plus ca să scoată finisajele”, a spus agentul imobiliar.

A crescut numărul sibienilor care plătesc cu bani cash

Sibienii care plătesc cash pentru a-și achiziționa o locuință a crescut semnificativ în ultimul an. Agenții imobiliari din Sibiu spun că procentul persoanelor care plătesc cash a ajuns la aproximativ 60%. Însă, important de menționat, este faptul că în general numărul cumpărătorilor s-a înjumătățit.

„Până în pandemie majoritatea clienților erau cu credite ipotecare. Acum balanța s-a înclinat destul de mult și majoritatea cumpărătorilor din ziua de azi sunt cu bani cash, 60%, 70% dintre ei. Oricum procentul celor care cumpără cu bani cash este mai mare decât al celor care cumpără prin credit. Însă, cu toate că au bani cash, nu au îndeajuns cât să le acopere nevoile, ceea ce duce la un compromis. Ori se mută în chirie pentru o perioadă de timp cât o să mai strângă bani sau se vor muta într-un apartament mai mic, care se încadrează în buget”, a mai spus agentul imobiliar sibian.

