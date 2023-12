În perioada 21-27 noiembrie 2023, o delegație din județul Sibiu, care a inclus și reprezentanți ai Bibliotecii ASTRA, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova.

Realizată în cadrul proiectului „Trei culori și o singură credință: românească” – proiect implementat de Consiliul Județean Sibiu și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României -, deplasarea a avut drept scop interacțiunea culturală între cele două țări, precum și acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea nivelului educațional al comunităților din statul vecin.

„Este întotdeauna o bucurie și o mare onoare să susținem românismul. Proiectul «Trei culori și o singură credință: românească», derulat de Consiliul Județean Sibiu în perioada mai – noiembrie 2023, promovează afirmarea valorilor culturale, identitare și spirituale comune ale cetățenilor din regiunile cu care suntem înfrățiți. Ne dorim să dezvoltăm relațiile create cu vecinii noștri de pe celălalt mal al Prutului și, în special, să le oferim sprijinul necesar pentru afirmarea propriei identități – exact ca un frate mai mare. Acțiunile noastre în Republica Moldova vor continua și dorim ca în viitor să se concretizeze în proiecte și mai ample, cel puțin la fel de valoroase ca acesta care tocmai se încheie.” – spune d-na Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Asumându-și obiectivul general al proiectului, și anume „crearea unui cadru de cooperare adecvat, atât instituțional, cât și uman, pentru românii din Republica Moldova şi din România, pentru cunoașterea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale comune și pentru afirmarea identitară și spirituală a cetățenilor”, bibliotecarii astriști au oferit drept donație peste 4000 de cărți în limba română bibliotecilor raionale din Baraboi, Cahul, Dondușeni, Edineț, Glodeni, dar și Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Provenite din donațiile comunității sibiene și din producția editorială proprie, volumele sunt destinate tuturor categoriilor de public și sunt reprezentative pentru numeroase domenii ale cunoașterii: istorie, beletristică, lingvistică, literatură pentru copii și adolescenți, artă, psihologie, geografie, turism, monografii și biografii. Acțiunile de donație spre bibliotecile raionale au fost sprijinite de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău și de Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

„Prin această vizită și prin darul pe care l-am oferit cu mare drag prietenilor de peste Prut susținem promovarea și valorificarea culturii românești, precum și dezvoltarea fondului de carte scrisă în limba română. În bibliotecile din localitățile vizitate încă există carte scrisă în limba română, dar cu grafie chirilică. Ne dorim ca, treptat, cartea scrisă în alfabetul latin să fie majoritară acolo unde se vorbește predominant limba română. Pe lângă alte domenii, am dus volume de literatură română editate în anii recenți, căci am remarcat că există interes crescut pentru lectură, cultură și artă românească în țara vecină. Vom continua asemenea acțiuni, astfel încât aceste relații de apropiere să fie o punte culturală între România și Republica Moldova.” – a declarat dl. Răzvan C. Pop, managerul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.





