Alexandru Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, își dorește ca palatul să fie renovat cât mai curând pentru a putea concura cu orice spațiu cultural din Europa.

Managerul muzeului a declarat la „Ora de Cultură” că dorința lui cea mai mare este ca Palatul Brukenthal să fie renovat. Își dorește să aibă un spațiu unde să poată avea loc expoziții contemporane.

„Cea mai mare dorință a mea este ca Palatul Brukenthal să fie renovat așa cum trebuie și să avem mândria de angajat sau de sibian și de român că avem un spațiu în România care poate concura cu orice spațiu muzeal cultural din Europa, așa cum trebuie. Am avut un dialog foarte bun și cu doamna primar, și cu domnul Chiriac, și cu Ciprian Ștefan și cred că momentul 2007 a fost un bun pentru Sibiu. A mers foarte bine. Momentul 2019, foarte bine. Însă cred că am pierdut startul la partea de clădiri. Nu mai poți să faci expoziții contemporane într-o clădire baroc sau într-o clădire gotică, nu mai poți să faci diferite concerte sau spectacole în săli care nu mai au stilul. Și atunci cred că noi ar trebui să investim și pe partea aceasta de patrimoniu și de clădiri. Și mie mi-ar plăcea să am un muzeu de artă contemporană nou, frumos, elegant, dar la fel, dacă ne uităm că sunt orașe care au crescut din chestiunea asta, noi avem un punct, suntem în plus. În plus, avem câteva instituții culturale foarte bune în Sibiu, dar te uiți în orașe cum e Bilbao, s-a construit un muzeu acolo, Guggenheim, care a schimbat fața orașului. Noi am avut momentul 2007 care a schimbat fața orașului, dar hai să încercăm să trecem de acel moment. (…) Pe partea asta lumina mai pălește, becul se mai stinge și se mai așează praful.

Și ce am făcut? Ne-am schimbat oare și la gândire? Sunt mai mulți sibieni care vin în partea culturală? Avem oameni care merg, care vin, asta e o notă bună. Nu pot să am un vernisaj la Sibiu, cum se întâmplă în marile orașe din România, în care deschizi o expoziție cu 20 de oameni. E rușinos. Noi avem mediu cultural, sunt oameni și oameni frumoși, cum îmi place mie să spun la Sibiu, care vin și participă. Dar cred că pe partea aceasta de modernizare a unor spații și de punere în valoare… (…) Acum monumentul te judecă sau poate să te bucure. Lăsăm să ne judece monumentele? Deci cred că am putea să investim în partea asta mai mult administrativă și să avem niște spații de care să-ți fie bucurie, să ai diferite evenimente, să-ți fie drag și mai mult decât atât. Trebuie să ne gândim și pe partea de dezvoltare a bugetului că sunt acțiuni pe care poți să le faci și să aducă mai mulți bani și lumea trebuie să înțeleagă că veniturile proprii din Muzeul Brukenthal nu se duc la București. Asta e o prostie, rămân aici și le folosești în instituție. Ai venituri proprii mai multe, ai ce investi în instituție”, a spus Alexandru Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal.

