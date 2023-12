Antrenorul echipei de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu a refuzat zilele trecute să discute o posibilă revenire pe banca echipei sale de suflet, Dinamo București, pentru a continua alături de ”călăreții roșii”.

Sunat de cei de la Dinamo după plecarea antrenorului Ovidiu Burcă, Claudiu Niculescu a refuzat orice discuție cu fosta sa echipă, pentru a continua la CSC Șelimbăr, echipă pe care a condus-o până pe primul loc în Liga 2.

”Au fost discuții cu Dinamo, doar să ne întâlnim, să stabilim. Am zis că nu, că nu e momentul, că le mulțumesc că s-au gândit la mine, dar nu. Eu sunt genul de om parolist. Nu mai e niciun secret acum, pentru că Dinamo a discutat cu o serie de antrenori. Am fost sunat și eu, dar nu am ajuns la nicio negociere, pentru că am zis din start nu, că nu sunt interesat. Zilele trecute a fost discuția, până la numirea celui de acum. M-au sunat cu două-trei zile înainte, dar nu mai e niciun secret, pentru că Dinamo a discutat cu mai mulți antrenori” a dezvăluit Claudiu Niculescu la GSP live. Tehnicianul a antrenat Dinamo pentru scurt timp în finalul anului 2018, pentru două meciuri, apoi a fost demis.

”Proiectul de la Șelimbăr, nici la jumătate”

Fostul internațional este mulțumit de ce a găsit la Șelimbăr, acolo unde sezonul acesta este aproape de play-off, iar pentru sezonul viitor se gândește la promovare, dacă echipa va avea acest drept. Ar fi tentat pe viitor doar de Liga 1 sau o plecare afară.

”La Șelimbăr este un proiect interesant, un proiect care este nici la jumătate. Îmi doresc să fac treabă bună aici, dar nu exclud faptul la un moment dar orice antrenor își dorește să facă pasul la Liga 1 sau undeva la o echipă afară. În viitor, sper eu cât mai îndepărtat, pentru că îmi doresc foarte mult să fac performanță cu acest club. Am o ambiție personală de a face performanță cu Șelimbăr, mai ales dacă sezonul viitor vom avea drept de promovare. Conducerea face demersuri în acest sezon. Se fac eforturi foarte mari pentru a reuși să îndeplinească condițiile acestea regulamentare sau legale, să vedem ce va fi”, a mai spus Claudiu Niculescu la GSP Live.

Claudiu Niculescu a antrenat până acum pe Universitatea Cluj, FC Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai (Arabia Saudită) Concordia Chiajna, Politehnica Iași și CSC Șelimbăr.

