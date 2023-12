Cuțitarul care a pus pe jar poliția din Sibiu și a îngrozit o mulțime de locatari ai ansamblului rezidențial Henri Coandă a fost internat la Spitalul de Psihiatrie. Individul a băgat spaima în vecini după ce a amenințat câteva persoane și a tăiat anvelopele mai multor autoturisme.

(Vocea cititorului a fost distorsionată pentru a-i proteja identitatea)

Un individ periculos, înarmat cu un cuțit, a făcut scandal, luni după-amiază, în ansamblul rezidențial Henri Coandă din Sibiu. Bărbatul a tăiat anvelopele mai multor autoturisme parcate și a amenințat două femei. Gălăgia pe care a provocat-o, dar și strigătele de ajutor ale persoanelor amenințate, i-a speriat teribil pe locatarii blocurilor din zonă, care au alertat poliția. Un cititor Ora de Sibiu a povestit, sub anonimat, cum s-au petrecut lucrurile. „Era în jurul orei 15:00 când individul s-a apropiat de două doamne care veneau din stația de autobuz spre cartier. Una dintre femei avea căștile în urechi. Individul a venit spre ele și a strigat <<Culcat!>>. Se pare că doamnele au început să fugă, să strige după ajutor, moment în care bărbatul a venit în zona parcărilor. Acolo a început să o amenințe cu cuțitul pe o altă doamnă. Ea a strigat după ajutor și a avut noroc că soțul ei era acolo într-o dubiță. Omul l-a speriat și l-a urmărit pe individ, timp în care vecinii au sunat la poliție”, a povestit cititorul Ora de Sibiu.

Bărbatul a fost filmat mergând pe terenul din zona cartierului către strada Henri Coandă, fiind urmărit de polițiștii chemați să intervină. Agenții i-au cerut să arunce cuțitul, însă individul nu a vrut să coopereze. Câteva minute mai târziu, a blocat traficul, încercând să scape de autorități. Polițiștii au fost la un pas să folosească focuri de avertisment pentru a-l opri. În sprijin au venit apoi mascații, care au reușit să îl imobilizeze. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie, deoarece avea un comportament agitat și era confuz, potrivit IPJ Sibiu.

Vezi AICI video cu individul imobilizat de polițiști

Locatarii sunt îngroziți: „Să riști să te omoare unul pe stradă?”

Locatarii blocurilor din ansamblul de pe Henri Coandă sunt îngroziți în urma celor întâmplate, mai ales fiindcă cuțitarul este vecin cu ei. Chiar dacă acesta a fost ridicat de poliție, oamenii se tem pentru viețile lor. „Un vecin l-a recunoscut și se pare că individul stă în cartier cu noi. Nu știm dacă e proprietar sau dacă e chiriaș, cert este că un om violent stă aici printre noi. Totul s-a întâmplat în cartierul nostru și suntem deosebit de afectați. Ne simțim în pericol. Să riști să te omoare unul pe stradă, ziua în amiaza mare? Inițial nu am știut ce armă are. Putea să aibă un pistol chiar, putea să tragă înspre noi. Am intrat așa într-o spaimă încât mă gândesc să mă mut de aici anul viitor. Prea multă crimă pe Henri Coandă în ultima perioadă! Chiar așa e la Sibiu? Ne-a terminat psihic evenimentul”, a spus cititorul Ora de Sibiu.

Imediat după ce individul a fost prins și transportat la Psihiatrie, poliția s-a reîntors în cartier pentru a putea fi evaluate daunele produse. Cuțitarul a tăiat anvelopele a opt autoturisme. „Polițiștii au stat aici vreo 2-3 ore și au așteptat să vină proprietarii mașinilor ca să constate daunele”, a spus cititorul.

La nivelul Poliției Municipiului Sibiu sunt continuate cercetările penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ai aflat că