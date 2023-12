Guvernul Ciolacu PSD PNL face din nou jaf cu banii publici, ocolind procedura firească de rectificare bugetară, și distribuie sumele după bunul plac, ocolind localitățile cu primari USR sau ai altor formațiuni politice care nu sunt in coaliția de guvernare. Cel mai afectat este Municipiul Sibiu, care nu primește niciun leu, pentru că nu are primar PNL. Toate investițiile sau plățile care ar fi trebuit să fie susținute de aceste sume defalcate din TVA vor fi blocate în acest final de an.

Atragem atenția că ceea ce fac Ciolacu și coaliția PSD PNL pe care o conduce se bazează pe o pârghie a șantajului prin care cele două partide au reușit de-a lungul celor 34 de ani de democrație originală să „cumpere” primari, folosind banii publici, fără să le pese cu adevărat de dezvoltarea și modernizarea României, a localităților care au nevoie de bani pentru investiții sau plăți curente.

Anul acesta, jaful a fost și mai grav pentru că PSD și PNL, în frunte cu Marcel Ciolacu, au ales să ignore pur și simplu mecanismul unei rectificări bugetare, pentru a ascunde dezastrul finanțelor României.

În locul unei proceduri care ar fi trebuit să treacă în mod public prin Parlamentul României, PSD și PNL au folosit Fondul de Rezervă al prim-ministrului, în care au înghesuit banii luați de la diverse activități și investiții din județe și i-au redistribuit clientelei de partid.

Mecanismul prin care s-au alocat bani UAT-urilor a fost stabilit printr-o hotărâre care vorbește despre „alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale”.

După cum se precizează în actul normativ semnat de Marcel Ciolacu și contrasemnat de miniștrii PNL de la Finanțe, Marcel Boloș, și de la Dezvoltare, Adrian Veștea, sumele se acordă prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, totalul stabilit de HG fiind de 1,58 miliarde lei. Hotărârea spune că banii vor fi cheltuiți pentru plata arieratelor provenite din neplata cheltuielilor curente și de capital.

„Este o bătaie de joc la adresa locuitorilor acestei țări, la adresa localităților care au nevoie de banii colectați din TVA. Este inadmisibil să discriminezi românii după culoarea politică a primarului pe care ei și l-au votat. Este o sfidare a normalității și a bunului-simț de care politicienii ar trebui să dea dovadă în fața oamenilor care plătesc aceste taxe. Nu sunt banii PSD sau PNL, sunt bani pe care românii îi plătesc pentru ca guvernul să-i administreze corect, echilibrat și cu responsabilitate. Municipiul Sibiu este afectat de această hotărâre de guvern, iar noi, consilierii USR suntem revoltați de ceea ce se întâmplă. Sunt și alte localități afectate, cum este Micăsasa, o comună cu primar USR”, a declarat Ionuț Ghișe, consilier local al USR Sibiu.

Ce se întâmplă în județul Sibiu cu acești bani:

Au primit bani 58 de UAT-uri plus județul Sibiu, ca UAT. Cinci UAT-uri nu au primit absolut nicio sumă de bani, iar aici intră și Municipiul Sibiu, alături de comuna Micăsasa, unde este primar USR. Celelalte localități fără alocări sunt Bruiu, Cristian și Vurpăr. Orașul Mediaș a primit 1.000 (o mie de lei). Comuna Orlat a primit 18.000 de lei. Cele mai mari sume au fost primite de Șeica Mică (945.000 de lei) și Avrig (845.000 de lei).

Îi informăm și pe această cale pe locuitorii din municipiul Sibiu și din celelalte oraș și comune ale județului că un vot către partidele aflate la guvernare în acest moment va perpetua de fiecare dată acest sistem ticălos de discriminare a unora sau altora dintre localități, prin șantaj politic și financiar. Dragi sibieni, să nu uitați niciodată că, într-o guvernare PSD PNL, în orice moment localitatea în care trăiți va putea fi ștearsă din listele de alocări bugetare ale guvernului, după bunul plac al partidelor-stat, PSD și PNL.

