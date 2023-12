Asociația de Poveste organizează pentru al șaptelea an consecutiv o ieșire la patinoar cu tineri aflați din centrele de plasament. Pentru ca dorința copiilor să se materializeze, asociația are nevoie de ajutorul sibienilor pentru a acoperi cheltuielile.

Reprezentanții Asociației de Poveste fac apel la ajutorul sibienilor pentru a putea face fericiți mai mulți copii din centrele de plasament din Sibiu. La fel ca în ultimii ani, asociația își dorește să le ofere copiilor șansa de a crea amintiri memorabile la unul dintre patinoarele din Sibiu sau din apropierea orașului. Așadar, pentru ca 150 de copii să se bucure de această experiență au nevoie de donații de 50 de lei pentru fiecare în parte, sumă de bani care include costuri precum, transport, bilet de intrare și taxa de închiriat patine.

„Ne-am asigurat că toată lumea are haine groase, mănuși și căciuli. Am vorbit cu Moșul să vină cu cadouri, iar anii trecuți am dus brazi artificiali, globuri, beteală și instalații în toate centrele pentru ca atmosfera Crăciunului să fie prezentă pretutindeni. Ne mai rămâne doar să le oferim celor aproximativ 150 de copii instituționalizați experiențele specifice iernii.