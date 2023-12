Fostul jucător al lui FC Hermannstadt, Raul Opruț (25 ani) a jucat foarte puțin la noua sa echipă, Kortrijk și este dorit din iarnă înapoi la Sibiu, unde fundașul stânga ar putea reintra în atenția echipei naționale.

După transferul din vară la Kortrijk, Opruț a jucat în doar trei meciuri, cele cu St. Truiden (0-1), Antwerp (0-6) și Genk (0-3), totalizând 130 de minute. Cu St. Truiden și Antwerp a fost titular, însă în ambele jocuri a fost înlocuit, iar cu Genk a intrat pa parcursul reprizei secunde. A jucat ultima dată 27 de minute cu Genk, pe 29 octombrie, după care nu a mai prins lotul. Se antrenează intens în continuare și așteaptă o nouă șansă să demonstreze ce poate noului antrenor.

”Nu am un răspuns de ce am evoluat așa puțin, am jucat 2 meciuri, tehnicianul care m-a vrut aici a plecat și acum este alt antrenor. Am discutat o dată cu el, a zis că îl place cum mă pregătesc, dar asta a fost tot, nu am avut alte discuții. Eu nu sunt genul să cer explicații, în Belgia este un campionat foarte bun, puternic, se joacă foarte mult fizic. Este normal că aștept o șansă, de asta mă antrenez, dar vedem ce o să fie. Eu am jucat deja în acest sezon la două echipe, FC Hermannstadt și Kortrijk, doar la una din aceste echipe pot juca în continuare până la finalul sezonului, vom vedea ce va fi din iarnă” a spus Opruț în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

FC Hermannstadt a încasat în vară 400.000 euro și a păstrat un procent de 15% dintr-un viitor transfer, iar jucătorul are contract trei ani cu belgienii. Kortrijk este însă ultima clasată în prima ligă din Belgia, cu două victorii, patru remize și zece înfrângeri. Marți a fost eliminată și din cupă, 0-1 acasă cu RWDM, meci în care Opruț nu a fost convocat.

Revine din iarnă la Sibiu?

Raul nu regretă niciun moment că a mers în Belgia, de unde a venit în vară cea mai bună soluție de transfer. Chiar dacă acum este o perioadă mai grea, fundașul stânga este convins că vor veni și momentele bune pentru el. ”Nu regret că am venit la Kortrijk, la momentul când s-a făcut transferul era cea mai bună variantă, nu aș da timpul înapoi să iau o altă decizie, dacă este menit ceva să se întâmple, se va întâmpla, asta nu schimbă cu ceva cariera mea. Poate fi o perioadă mai rea, toți jucătorii trec și prin perioade mai puțin bune, asta nu înseamnă finalul carierei. Sunt șase luni mai grele până în ianuarie, dar vor veni și momente bune” a mai spus jucătorul pentru Ora de Sibiu.

Cum în acest sezon a jucat deja pentru FC Hermannstadt și Kortrijk și nu mai are drept de joc pentru un alt club, una din soluții ar putea fi să revină din iarnă la Sibiu, asta în cazul în care belgienii nu vor conta pe el nici în a doua parte a sezonului. Cum ambele cluburi sunt concentrate exclusiv pe jocurile rămase de disputat în acest final de an, eventualele discuții în acest sens pot porni însă abia în iarnă, odată cu deschiderea perioadei de transferuri, iar decizia finală va fi a belgienilor. Cu siguranță, Sibiul îl vrea înapoi, dacă va găsi înțelegere la belgieni pentru un împrumut.

Programul de antrenamente de la Kortrijk nu este cu mult diferit față de cel de la Sibiu. Însă, în Belgia este o adevărată cultură ca jucătorii să petreacă cât mai mult timp împreună, începând cu micul dejun. ”Mă trezesc la 7, avem prezența la 8 la micul dejun împreună, apoi antrenament la ora 10, apoi mergem toți la masa de prânz. Sunt zile cu două antrenamente, sunt zile cu un antrenament, cam zilnic sunt la stadion până la 14.30. În rest, nu arată cu mult mai diferit față de ce era la Sibiu, ajung acasă, mă odihnesc, merg la sală. Nu s-a schimbat cu mult față de ce făceam în România. Aici e o adevărată cultură, ca jucătorii să petreacă timpul împreună.”

La Kortrijk, ca la Sibiu

Belgienii joacă un sistem de 3-5-2, unul obișnuit pentru campionatul de acolo, însă Opruț spune că nu aceasta este problema. Condițiile sunt aproape ca și cele de la Sibiu. ”Kortrijk joacă un sistem 3-5-2, eu nu am jucat mult în acest sistem, dar majoritatea echipelor din Belgia joacă așa, cu trei fundași. Nu are legătură cu sistemul de joc, când ești jucător trebuie să joci în orice sistem, contează mult ce faci pe teren, nu să cauți scuze cu sistemul. Suntem jucători profesioniști, trebuie să jucăm. Ca și condiții, sunt bune cele din Belgia, este aproape ca la Sibiu, un stadion de circa 11.000 locuri, vin 5,6 mii de suporteri la meciuri, doar la jocurile cu echipele puternice, stadionul este plin. Avem două terenuri de antrenament, unul sintetic, la Kortrijk este asemănător cu Sibiu.”

”Sibiul este casa mea, va fi în play-off”

Raul Opruț ține des legătura cu conducerea, staff-ul și jucătorii de la Sibiu și urmărește fiecare meci al lui FC Hermannstadt în Liga 1. Are o relație specială cu antrenorul Marius Măldărășanu, cel care l-a propulsat la echipa națională și în străinătate și este convins că Sibiul va intra în play-off.

”Marius Măldărșanu îmi spune mereu să nu îmi pierd încrederea, știam că va fi altceva în Belgia, țin legătura cu el, sunt foarte apropiat de el și a avut mare parte din merit că am avut sezonul bun care m-a propulsat la națională și în Belgia. Țin des legătura și cu Dani Coman, cu patronii de la FC Hermannstadt, dar și cu băieții, le mulțumesc tuturor. Am urmărit Sibiul în toate etapele în care nu am avut noi meci la aceeași oră, Sibiul este casa mea și oriunde aș fi, sunt legat sentimental de club și de oamenii de acolo, de la magazioner până la patroni. Văd Sibiul în play-off, au avut acum două meciuri mai slabe, dar echipa își revine cu siguranță, băieții au demonstrat că pot bate pe oricine. Sper să bată si pe Universitatea Craiova, joacă acasă, sper să vină lumea la meci și mereu FC Hermannstadt a făcut meciuri bune contra echipelor tari. Când revin în țară, voi trece pe acolo, nu am apucat să vin de când am plecat, pentru că nu am avut 3-4 zile libere legate. Când revin la Sibiu, băieții vor fi în vacanță, dar sper să trec și să salut pe cine va fi acolo.”

Plecarea lui Raul Opruț a fost suplinită de Butean și Oroian, care și-au împărțit minutele pe banda stângă a defensivei la FC Hermannstadt. ”Mă așteptam să joace Buti, el a mai jucat acolo, poate să evolueze pe ambele benzi și este capabil să o facă la fel de bine. La fel, Oro când a jucat a făcut-o foarte bine, a dat și golul acela frumos. Ține de Mister, de cum îi simte la antrenamente și de ce abordare are la fiecare meci.”

”Ține doar de mine să merg la Euro”

Raul Opruț a pus umărul la calificarea naționalei la Euro 2024, jucând în martie 2023, în preliminarii cu Belarus, scor 2-1. A mai bifat două jocuri anul trecut, în amicalele cu Slovenia și Moldova. Transferul la Kortrijk, unde nu joacă l-a scos momentan din circuitul naționalei, dar fundașul stânga speră să revină în atenția selecționerului Edi Iordănescu pentru Campionatul Mondial.

”Este o grupă bună pentru România, dar nu este una ușoară, dar am demonstrat că putem câștiga cu orice echipă, am învins Elveția, care se apropie de nivelul Belgiei, sunt acolo ca și jucători. Belgia are jucători în campionatele mari, o să fie meciuri grele, dar orice echipă care este acolo a meritat și astfel au ajuns la Euro doar echipe bune. Normal, sper să fiu acolo, îmi doresc, dar ține doar de mine să mă antrenez bine, să joc și să o fac bine. Belgia este prima favorită în grupă, dar sunt trei meciuri, se poate întâmpla orice, depinde mult de forma de moment, de zi și trebuie să profiți de momentele tale bune. Sunt trei meciuri, 270 de minute în care trebuie să faci tot posibilul să câștigi și să mergi mai departe în competiție.”

Raul Opruț a petrecut patru sezoane la FC Hermannstadt, după ce a venit gratis în 2019 de la Genoa.

