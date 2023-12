”La mulți ani” tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae și în special colegului nostru din comuna Hoghilag Nicolae Lazăr, un primar de toată isprava!

În scurta perioadă de când este primar, Nicoale Lazăr a reușit să atragă fonduri importante pentru comună, suma raportată la numărul de locuitori ajungând la peste 6.800 de euro/om. Sunt în special fonduri europene nerambursabile, dar și fonduri guvernamentale care au fost accesate în baza unor proiecte câștigate.

Vorbim despre transformarea vechilor unități de învățământ în grădinițe și școli smart, construirea unei baze sportive, introducerea rețelelor de apă și canalizare în toate cele trei localități (Hoghilag, Valchid și Prod), asfaltarea drumurilor interioare și a celor care leagă satele aparținătoare, reabilitarea sistemului de iluminat public, modernizarea dispensarului medical, extinderea rețelei de gaz în localitatea Hoghilag, reabilitarea căminelor culturale, modernizarea sediului Primăriei și a clădirilor din sate ce aparțin Primăriei, care au fost transformate în centre administrative locale, astfel încât locuitorii să nu se mai deplaseze la Primăria din Hoghilag pentru a-și rezolva problemele.

Proiectele destinate copiilor vor beneficia de sprijinul UNICEFF. Prezentă la Hoghilag, Anna Riatti, reprezentantul UNICEF în România a anunțat începutul unei frumoase colaborări cu Primăria, pentru a identifica cele mai bune soluții la problemele sociale din această comunitate.

Nicu Lazăr a reușit încă un proiect frumos: a preluat biserica fortificată din centrul Hoghilagului, pe un euro, a reabilitat-o, iar acum toate evenimentele culturale se desfășoară fie în curtea bisericii, fie în interiorul ei, beneficiind de o încărcătură de frumos și spritualitate.

Primarul Nicolae Lăzăr a adus notorietate comunei Hoghilag prin brandul ”Tărâmul Tuberozelor”. A reușit să reînvie o poveste frumoasă, care a depășit deja cu mult granițele județului nostru și chiar hotarele României, atrăgând, an de an, zeci de mii de turiști la Sărbătoarea Tuberozelor.

În acest an, Primăria a instalat, din fonduri europene, panouri solare care alimentează cu energie electrică locuințele a 69 de familii vulnerabile, care, și dacă ar fi avut posibilități materiale, nu ar fi reușit să-și asigure racordarea la rețeaua electrică deoarece casele lor se află la distanță foarte mare de rețea.

La finalizarea acestui proiect și recepția lucrărilor, au participat deputatul PSD Bogdan Trif, senatorul PSD Claudiu Mureșan și subprefectul județului Sibiu Gabriel Florea. Nicu Lazăr a avut și un invitat de onoare: ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, care s-a declarat impresionată de realizările din Hoghilag. Aceasta nu a fost la prima vizită în comuna condusă de Nicolae Lazăr, participând și la deschiderea Școlii inteligente din Valchid, realizată din fonduri guvernamentale, europene și, în mică parte, din sponsorizări. Doamna ministru a reușit, în vara acestui an, să viziteze localitățile din nordul județului și a fost impresionată de modul în care au fost modernizate unitățile de învățământ și din orașul Dumbrăveni și cele din comuna Laslea.

”Tot ce am făcut a fost pentru comunitate. Nu am realizat singur, ci împreună cu echipa de la Primărie. Nu le-a fost nici lor ușor să țină pasul cu cerințele și a fost dificil să lucreze în paralel pe atâtea proiecte. Ultimul proiect realizat – instalarea panourilor solare – este un proiect de suflet pentru că am reușit să aduc bucuria și zâmbetul pe fețele unor copii care, acum, au lumină în case și pot să-și facă temele în condiții decente. Îi mulțumesc președintelui Organizației Județene PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, pentru tot sprijinul și susținerea pe care le-am avut din partea sa încă de la preluarea mandatului. Atunci când muncești în echipă și fiecare este determinat să realizeze lucruri pentru oameni, rezultatele apar întotdeauna”, subliniază Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag.





Ai aflat că