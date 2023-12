Benjamin Zephaniah, poetul și scriitorul britanic, a murit, joi, la vârsta de 65 de ani, potrivit Sky News.

Actorul, cunoscut pentru rolul în Peaky Blinders unde îl juca pe Jeremiah Jesus, a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier în urmă cu opt săptămâni.

O postare pe pagina sa de Instagram îl descrie ca fiind un „adevărat pionier și inovator” care „a oferit lumii atât de multe”.

În postare a fost precizat faptul că „soția lui Benjamin a fost alături de el în tot acest timp și a fost cu el când a murit”.

Au fost publicate 14 colecții de poezii ale sale, precum și cinci romane.

„Benjamin ne lasă o moștenire încântătoare și fantastică”, a transmis familia sa.

Născut și crescut în zona Handsworth din Birmingham, el a suferit de dislexie și a părăsit școala la vârsta de 13 ani, neputând să citească sau să scrie.

Cu toate acestea, i s-a dat o mașină de scris manuală veche și a început să interpreteze poezii pe „sistemele de sunet din Birmingham”.

Zephaniah a fost nominalizat pentru autobiografia anului la National Book Awards pentru The Life And Rhymes Of Benjamin Zephaniah. De asemenea, a fost nominalizat pentru Costa Book Award în 2018.

