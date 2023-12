Primele trei camere care vor fi realizate în cadrul celui de-al șaptesprezecelea Hotel de Gheață de la Bâlea Lac vor purta denumirea „Andy Warhol”, „Dracula/Hotel Transilvania Cluj” și „Maestru Mircea Codrea (Galeria de Artă Palatul Brukenthal Avrig)”. Ineditul hotel, a cărui edificare va începe zilele acestea, este, de aproape două decenii, atracția principală a sezonului de iarnă în Munții Făgăraș, fiind recunoscut și apreciat la nivel național și internațional.

Tema Sezonului 2023 – 2024: „ART & ICE”

La fel ca și în sezoanele precedente, inițiatorii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” au ales o temă a acestuia, decizia pentru 2023 – 2024 fiind „ART & ICE”. Astfel, mare parte a conceptului arhitectonic al Hotelului de Gheață din această iarnă, precum și execuția lucrărilor și amenajărilor, vor fi realizate pentru a evidenția tema proiectului: arta, cu multitudinea sa de forme, expresii și exponenți, pusă în valoare de noblețea, duritatea, puritatea și sensibilitatea gheții.

Camera „Andy Warhol” la Hotelul de Gheață

Americanul Andy Warhol, un complex și cunoscut artist contemporan, ce a activat într-o varietate de medii, inclusiv pictură, serigrafie, fotografie, film și sculptură, va fi promovat în una din camerele Hotelului de Gheață. Chiar dacă personalitatea sa a stârnit și multe controverse, Andy Warhol a reușit să devină o figură artistică emblematică a vremurilor sale, stilurile sale fiind recunoscute și adoptate chiar și de artiștii zilelor noastre. În sezonul 2023 – 2024, Hotelul de Gheață „ART & ICE” Bâlea Lac invită autorul cărții „Warhol after Warhol”, Richard Dorment, pentru o prezentare a recentei sale publicate cărți, pentru o prezentare de carte, în România la Bâlea Lac.

Camera „Dracula/Hotel Transilvania Cluj”

O altă cameră a viitorului palat de cleștar se va numi „Dracula/Hotel Transilvania Cluj”, alegerea aceasta având la bază mai multe elemente considerate deosebit de importante pentru implementarea strategiei de marketing din acest sezon. În primul rând, Dracula este un brand asociat cu Transilvania, extrem de cunoscut la nivel internațional, însă mai puțină lume cunoaște faptul că Hotelul Transilvania din Cluj Napoca este hotelul real din istoria imaginară a romancierului Bram Stoker, scriitorul irlandez autor al romanului „Dracula”. După îndelungi cercetări, istoricii au stabilit că Hotelul Royale din Klausenburg se identifica cu Hotelul Transilvania din Cluj Napoca, care, în acele vremuri, purta numele de „Regina Angliei”. În acest hotel a poposit Johnathan Harker în drumul lui spre castelul Bran al contelui Dracula, pentru a media o tranzacție imobiliară a acestuia în Carfax London.

Lansarea „Cultural Routes Winter Experience in Romania by Historic Cafes Route”

Alegerea acestui nume pentru o cameră a Hotelului de Gheață are legătură și cu lansarea „Cultural Routes Winter Experience in Romania by Historic Cafes Route”, primul produs turistic al Historic Cafes Route România. Itinerarul oferă turiștilor de pe tot mapamondul posibilitatea de a ajunge în cinci locații foarte cunoscute din Transilvania, care sunt membrii în traseul cultural în Historic Cafes Route (Chios Social Lounge Cluj Napoca, Hotel Transilvania Cluj Napoca, Pardon Cafe Sibiu, Palatul Brukenthal Avrig și Cabana Bâlea Lac), cu poartă de intrare în România prin aeroporturile internaționale din Cluj Napoca și Sibiu. Historic Cafes Route este unul dintre cele 48 de trasee culturale recunoscute oficial de Consiliul Europei, trasee prin care se promovează moștenirea istorică, culturală, arhitectura, personalitățile, civilizația și multe alte valori și principii europene.

Camera „Maestrul Mircea Codrea”

Cea de-a treia cameră a Hotelului de Gheață va purta denumirea „Maestrul Mircea Codrea (Galeria de Artă Palatul Brukenthal Avrig)”. Pictorul avrigean s-a specializat în ultima perioadă pe lucrări ce reproduc opere ale celor mai cunoscuți pictori din lume, aceastea constituind baza Galeriei de Artă Palatul Brukenthal Avrig. La fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal se organizează expoziții de artă cu diverse tematici, lansări de carte, concerte, spectacole, simpozioane etc., locația fiind deschisă tuturor „provocărilor” artistice, cinstind în acest fel, personalitatea celui ce a fost guvernator al Transilvaniei, unul dintre cei mai mari iubitori ai artei din acele vremuri.

Începerea Lucrărilor la Hotelul de Gheață

Zilele următoare, atunci când condițiile meteorologice de la Bâlea Lac vor fi potrivite (temperatura medie trebuie să fie aproximativ – 5 grade Celsius), vor începe lucrările la cel de-al șaptesprezecelea Hotel de Gheață, construcție inedită ce a devenit, în ultimele decenii, un adevărat simbol al sezoanelor de iarnă în cea mai cunoscută căldare glaciară a Munților Făgăraș.

Tehnicile inedite de construcție a Hotelului de Gheață

Hotelul din „inima” munților va avea 20 de camere, Ice Restaurant și Ice Bar, tehnologia de construcție reprezentând o noutate a sezonului (vor fi folosite baloane gigant, umflate la presiune mare, peste care se va pulveriza zăpadă, ce va fi lăsată să înghețe). Aspectul exterior al Hotelului de Gheață va fi, de asemenea, schimbat.

În sezoanele de iarnă, Hotelul de Gheaţă, Biserica de Gheaţă și igluurile s-au construit în căldarea glaciară a lacului Bâlea (în imediata apropiere a Staţiei de Telecabină Bâlea Lac), din „cărămizi” de gheaţă decupate de pe suprafaţa lacului și zăpadă, întărită ulterior datorită amestecului cu apa și temperaturilor foarte scăzute. Atât Hotelul de Gheaţă cât și Biserica de Gheaţă sunt obiective unice în regiunea centrală și de sud-est a Europei.

