Târgul de Crăciun de la Sibiu și-a deschis porțile în data de 17 noiembrie. La mai bine de două săptămâni de la deschidere, vânzătorii de la căsuțele cu bunătăți din Piața Mare au prețuri accesibile și oferte pentru vizitatori. Chiar și așa, vânzătorii sunt puțin dezamăgiți de numărul oamenilor care ajung în Târgul de Crăciun, cei mai mulți așteaptă cu nerăbdare weekend-ul, atunci când vin mai mulți turiști în oraș.

Anul acesta turiștii și sibienii au găsit mai multe căsuțe decât în anii trecuți. Rafturile căsuțelor sunt pline cu dulciuri, ornamente de Crăciun, turtă dulce, globuri unicat, dar și accesorii pentru iarnă sau bijuterii realizate manual. „Această căsuță are două scopuri. În primul rând promovarea artiștilor locali. Tot ce se găsește la căsuță este făcut handmade. O parte dintre încasări vor merge către fundația Animal Life. Ținând cont că este în timpul săptămânii și lumea mai merge la serviciu, nu are atât demult timp liber este ok. Avem așteptări mai mari pentru weekend. Avem broșe pictate manual pe lemn de nuc. Avem niște lumânări făcute din ceară naturală de albine”, Nicoară Marius, de la Căsuța Artiștilor.

„Mai slăbuț decât anul trecut”

Organizatorii au pregătit pentru anul acesta mii de produse pentru a satisface toate gusturile și preferințele vizitatorilor. La căsuțele expozanților se găsesc obiecte decorative, cadouri, bijuterii, jucării, produse handmade, articole textile, vin fiert, cafea, ceai și produse alimentare. Cu toate că gama de produse este foarte largă, comercianții se plâng de numărul vizitatorilor care a scăzut comparativ cu anul trecut. Acum, cei mai mulți așteaptă weekend-ul când vin mai mulți turiști în oraș.

„Oamenii vin în număr mai mic. Mă așteptam la mult mai mulți. Pe weekend vin mai mulți. Prețurile au rămas la fel ca anul trecut”, spune un comerciant. De la o altă căsuță, cea cu ornamente de crăciun din fructe uscate, care îmbie vizitatorii cu un miros delicat, unul dintre comercianți spune că anul acest este „mai slăbuț”. „Sunt oameni, mai slăbuț decât anul trecut, dar totuși sunt oameni”, spune Nicolae.

De aceeași părere este un alt vânzător, de data aceasta de la o căsuță unde se comercializează căciuli, mănuși sau papuci de casă. „Seara și după-masa vin mai mulți sibieni la Târgul de Crăciun, în rest cam slăbuț”, spune acesta.

Oferte de la Târgul de Crăciun din Sibiu

Căsuțele de la Târgul de Crăciun din Sibiu sunt împodobite de sărbătoare, iar rafturile sunt pline cu bunătăți, dar și cu obiecte unicat, care pot fi oferite drept cadou. Întrebați de ofertele de la târg, comercianții spun că prețurile sunt la fel ca anul trecut. Cu toate acestea, se arată nemulțumiți de fluxul de oameni care a ajuns în Piața Mare până acum.

Nicolae vinde decorațiuni de Crăciun din fructe uscate. Căsuța lui emană un miros extraordinar, care atrage atenția trecătorilor. Acesta spune că este o afacere de familie, iar prețurile sunt gândite pentru a fi accesibile oricărui buzunar. „Am pregătit tot felul de oferte și de decorațiuni. Avem ghirlande din fructe uscate, coronițe, punguțe, lumânări cu scorțișoară la 30 de lei, ornamente pentru masă la 50 de lei, dar și la 95 de lei sau 120 lei, coronițe din fructe uscate cu 80 de lei. Avem prețuri pentru bugetul tuturor. Sunt oameni, mai slăbuț ca anul trecut, dar sunt”, spune Nicolicea Paidola Nicolae.

Adrian se laudă cu o căsuță plină de dulciuri, visul oricărui copil. „Am venit la Târgul de Crăciun cu ciocolată simplă de casă, dar și cu trandafir, mentă, cu banană, cu merișoare și portocale, ruladă cu banane și cu cireșe, batoane de casă cu alune. Oamenii vin în număr mai mic. mă așteptam la mult mai mulți. Pe weekend vin mai mulți. Prețurile au rămas la fel ca anul trecut”, spune acesta.

O sută de grame de ciocolată de casă cu mentă costă 9 lei, același preț îl are și un baton cu banane sau batonul cu nucă. Prăjitura Albinița costă 10 lei, rahatul turcesc asortat, 9 lei pentru o sută de grame. La o altă căsuță, turata dulce în formă de moș Crăciun sau om de zăpadă costă 12 lei. Același preț îl au și acadelele.

Pentru turtă dulce vizitatorii trebuie să plătească între 10 și 15 lei, în funcție de gramaj, iar pentru un langoș simplu 10 lei. Prețul la vinul fiert este 10 lei, la fel ca și cel al unui ceai cu fructe. Vizitatorii mai pot cumpăra clătite cu diverse topping-uri iar prețurile încep de la 20 de lei și ajung la 40 de lei.

Pentru cei care vor să ducă un suvenir acasă, un magnet de frigider cu Târgul de Crăciun este 10 lei iar ornamentele de Crăciun au prețuri care încep de la 10 lei pentru un accesoriu din hârtie si pot ajunge la 100 de lei pentru o decorațiune de Crăciun realizată manual.

La o căsuță unde se vând căciuli și mănuși, vânzătorul ne-a spus că prețurile încep de la 40, 50 lei și ajung la 100 de lei.

