Primul weekend din luna decembrie aduce la Sibiu o serie de evenimente la care sibienii pot participa. Petreceri de neratat, activități în aer liber, ateliere pentru copii și concerte de Crăciun.

Sibienii cu chef de distracție pot lua parte la cea mai tare petrecere din weekend. Backyard încheie sezonul petrecerilor cu cel mai tare party de final de an. Dirty Nano va face o atmosferă incendiară sâmbăta viitoare, 9 Decembrie, la The Home of Backyard. Sebastian va da startul distracției de la ora 22.00. Dress code-ul este „red lipstick & winter vibes”. Rezervările se pot face la numărul de telefon: +40 (743) 272 597. Biletele pot fi achiziționate online.

Filme noi la CineGold

În acest weekend sibienii sunt invitați să meargă să vadă cele mai noi filme la CineGold. „Călătoria către Bethlehem”, „Marea Migrație”, „Îngerul Charlies”, „Vinerea Neagră”, „The Pod Generation”, „Bordea: Teoria Conspirației”, „Rheingold” sunt doar o parte dintre filmele pe care sibienii le pot vedea în acest sfârșit de săptămână la CineGold.

Drumeții în apropierea Sibiului

În perioada 9-10 decembrie, vor fi organizate drumeții în Munții Cindrel și în Munții Făgăraș, la Cabana Suru. Aventura începe în Munții Cindrel, cu două trasee distincte. Prima drumeție, ghidată de Teodora Bobeș, va explora Poiana Pensionarilor, în timp ce a doua, sub îndrumarea lui Radu Zaharie, va descoperi Dealurile Rășinarului.

În data de 10 decembrie, Radu Zaharie revine ca ghid pentru o drumeție în Munții Făgăraș, cu destinația Cabana Suru și Monumentul Salvamontiștilor.

Concert educativ „Spărgătorul de nuci” la Filarmonica de Stat

În data de 8 decembrie se va desfășura concertul educativ „Spărgătorul de nuci”. Biletul costă 10 lei. Pentru informații și programări, cei interesați sunt rugați să sune la numărul de telefon 0735.566.486.

Sibiu Magic Show

În perioada 6-11 decembrie copii se vor pute bucura de show-uri de magie, la Teatrul Gong. Prețul biletului este de 24 de lei. Orele la care vor avea loc spectacolele pentru copii sunt specificate aici.

Ateliere de artă pentru copii

În primele trei sâmbete ale lunii decembrie organizatorii invită copiii la explorarea artei suprarealiste, printr-un tribut către Salvador Dali. Primul atelier va avea loc sâmbătă, 09 decembrie, între orele 12:00 – 13:30. Prețul unui atelier este de 65 lei.

Christmas Karoke la Târgul de Crăciun

Sâmbătă, de la ora 17:00 va fi organizat Christmas Karaoke cu Adi Moldovan. Duminică, de la aceeași oră, Ceata Moșilor Muzicali va aduce atmosfera de sărbători în Piața Mare.

Meci, pe Municipal

Sibienii sunt așteptați în weekend la meci de fotbal. FC Hermannstadt și Craiova vor juca pe Stadionul Municipale din Sibiu, duminică de la ora 14:00.

