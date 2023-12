Deși pare greu de crezut, aceasta este povestea reală a doi membri ai echipei naționale de minifotbal a României, unul căpitan iar celălalt portar al acesteia, ambii din județul Sibiu. În urmă cu o lună, în Dubai, România a învins Kazahstanul, devenind campioană mondială.

Cei doi sibieni iubesc fotbalul și, pentru a-și putea întreține familiile, au ocupații absolut obișnuite.

Mircea Popa, zis și „Ciucă” de către colegi și prieteni, este gestionar la un depozit de medicamente din Sibiu. Deși lucrează cu medicamente, este convins că sportul ține boala departe: „Știți cum se spune: sport și sănătate”.

„Ciucă” este atât căpitan, cât și cel mai vechi jucător al naționalei de minifotbal a României, alături de care a obținut patru Cupe Europene și două Cupe Intercontinentale. Și, bineînțeles, Cupa Mondială: „Cred că am cel mai bogat palmares al unui jucător de minifotbal din România. Am mai avut diverse colaborări cu diferite echipe din țară: cu AEK Oradea am luat, în 2022, Cupa Champions League, iar cu Danco Pro București, în 2019, Cupa Europa League.”

În prezent, Mircea Popa este antrenor la „Pro Fotbal” Sibiu, al cărei președinte este Radu Ilie Suciu, de profesie inginer în automatizări, dar și absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj. Cel din urmă se descrie ca fiind „ om al voluntariatului”: „Mă implic în foarte multe activități, majoritatea prin Clubul Rotary Sibiu, al cărui vicepreședinte sunt. Îmi place foarte mult fotbalul, dar și muzica de operă și doresc să-mi dezvolt latura artistică. Sunt și tenor și mi-ar plăcea ca, la un moment dat, să ajung să cânt pe scenă”.

Despre cei doi sibieni, Radu Ilie Suciu, are o părere foarte bună: „Sunt jucători foarte implicați, care pun pasiune în acest sport. Îi ajut cu mare drag pentru că știu că sunt serioși, iar rezultatele recente arată că fac cinste județului Sibiu, din care provin, dar și României”.

Chiar dacă încă nu a ajuns să fie aplaudat la scenă deschisă, Radu Ilie Suciu a obținut aprecierile și recunoștința a sute de oameni în timpul pandemiei: „Conduc o firmă specializată în materiale de protecție. Când a venit pandemia, am oferit, cu titlul gratuit, măști și aparate de scanat temperatura corporală, ce au fost utilizate în numeroase instituții publice din județul Sibiu. A fost un gest de normalitate într-o perioadă foarte grea.”

Cel de-al doilea sportiv sibian, Ionuț Neacșa este agent de vânzări la o brutărie din Mediaș. Pe terenul de joc i se spune „Pipa” și, alături de Ciucă, este component al echipei naționale. „Timp de trei ani de zile am jucat la „Juventus” din Sibiu, avându-l pe „Ciucă” drept căpitan de echipă. În 2019, am ajuns la „Nova Vita” din Târgu Mureș, iar acum, cu „Ciucă”, am ajuns să câștigăm Cupa Mondială”.

Ionuț Neacșa este portar, iar în finala din Dubai a fost aidoma lui Hemut Duckadam: „A fost un meci greu, care s-a terminat prin lovituri de departajare. S-au marcat 23 de goluri și pot spune că sunt un portar cu inspirație dar și cu foarte mult noroc”.

Finala din Emiratele Arabe Unite a avut o miză diferită pentru cele două echipe: românii au jucat pentru 1.000 de Euro, în timp ce kazahilor li s-au promis câte 20.000 de dolari și o casă. „Nu am fost niciodată tentați să facem un blat. Nici nu se punea problema. Una este să ai bani, alta este să fii campion mondial”, conchide Mircea „Ciucă” Popa, căruia finala i-a adus încă un “titlu” din partea colegilor:”Messi de România”.

Trofeul câștigat de sportivii români a poposit, pentru scurt timp, în județul nostru, ajungând și la Consiliul Județean Sibiu. Este cupa pe care fiecare jucător al naționalei a ridicat-o deasupra capului, în semn de victorie, la finalul unui meci ce nu va fi uitat niciodată. Aceasta a fost adusă de Mircea Popa, Ionuț Neacșa și Radu Ilie Suciu, înainte de a ajunge în vitrina Federației Române de Minifotbal. „Mama s-a aflat în tribune, la marea finală. M-a sunat să-mi spună că România a câștigat, că a fost un meci frumos și că este mândră de sportivii noștri”, le-a mărturisit celor trei oaspeți Vlad Vasiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu.

„Mă bucur să întâlnesc doi oameni cu preocupări obișnuite dar care, în esență, sunt campioni de nivel mondial. Avem încă o confirmare că aici, în județul Sibiu, avem oameni și locuri de poveste”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.