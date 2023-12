Cel mai tare party de final de an va avea loc la Backyard, sâmbătă, 9 decembrie. Dirty Nano va face o atmosferă incendiară la The Home of Backyard.

Backyard a pregătit o mega petrecere pentru acest weekend. Sebastian va da startul distracției de la ora 22.00. Mai târziu, Dirty Nano va avea grjă ca distracția să atingă cote maxime. Pentru petrecerea de sâmbătă a fost stabilit și un dress code specific lunii decembrie, „red lipstick & winter vibes”.

„Once upon a December Night” este petrecerea sezonului și nu trebuie ratată! Rezervările se pot face la numărul de telefon: +40 (743) 272 597, iar biletele pot fi achiziționate online. Prețul complet al biletelor este de 70 de lei.

Backyard a pus la cale și un un mega Giveaway – „Never Ending Backyard Experience”. „Cu inimile pline de recunoștință pentru această comunitate minunată, vă pregătim cele mai faine premii pentru a vă răsplăti în mod special în această lună magică. Get to meet -Dirty Nano și trăiește experiența Backyard, primind cadouri de la branduri locale pe care le iubim”, transmit organizatorii.

Premiul constă într-o experiență VIP, pe care cu siguranță nu o vei uita vreodată! Află mai multe detalii despre premii AICI. Înscrierile la Giveaway se fac pe pagina de Instagram.

