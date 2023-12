Discuții aprinse au avut loc, vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, de îndată, pe seama prelungirii termenelor unor proiecte derulate de Consiliul Județean Sibiu cu fonduri europene. Președinta CJ, Daniela Cîmpean, i-a spus consilierului Adrian Echert (USR) că votul lui nu contează, declarație făcută în contextul în care PNL deține majoritatea în CJ.

Consilierii județeni au participat, vineri, la o ședință extraordinară, de îndată, pentru a vota mai multe hotărâri ce priveau prelungirea termenelor unor proiecte derulate în județ cu fonduri europene. Adrian Echert (USR) a cerut lămuriri privind sumele pe care le va pierde județul în acest caz, amintind că și anul trecut, tot în decembrie, au fost nevoiți să voteze un proiect pentru a nu pierde bani europeni.

„Suntem iar cu pistolul la cap în decembrie, că dacă nu se votează într-un fel, pierdem banii. USR are o poziție responsabilă și am înțeles mecanismul, așa că vom vota aceste proiecte ca să nu pierdem toți banii. Dar nu îmi place, și am mai spus-o, că tot timpul Guvernul sau cineva de mai sus e vinovat. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte PNL la nivel național. (…) Eu sunt din altă generație, iar chestiunea asta cu n-avem ce face, că alții mai sus de noi… Noi i-am pus acolo, toți care am votat”, a spus Echert, fiind întrerupt de președinta CJ, Daniela Cîmpean, care i-a spus răstit că nu este cazul să vorbească despre politică în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean.

„E vorba despre administrație, nu despre politică. Scoateți-le în spațiul public, vorbiți la întâlniri politice, dar aici suntem aleși de sibieni să facem tot ce putem cu bună credință, fără să ne folosim de funcție ca să ne facem apărările politice și mai știu eu ce faceți dumneavoastră acum. Noi trebuie să gândim ce trebuie să facem mai bine pentru sibieni. (…) Nu mai discutați despre faptul că se ajunge cu pistolul la cap”, a spus Daniela Cîmpean.

În replică, Echert a răspuns: „Așa ne-ați zis, ne-ați amenințat că dacă nu votăm, acolo se ajunge, pierdem banii”.

Președinta CJ Sibiu, arătând că PNL are majoritate în Consiliul Județean, i-a răspuns: „Depinde de conștiința fiecăruia și, din fericire, votul dumneavoastră nu contează!”. Consilierul USR i-a transmis că votul „va conta la anul”.

Ai aflat că