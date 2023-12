Parfumul Brukenthal este al doilea cel mai bine vândut cadou de Crăciun, de la Palatul baronului, după ciocolata care îi poartă numele, a declarat vineri, managerul muzeului, Alexandru Chituţă.

“Cred că mai sunt doar câteva de bărbaţi, pentru că tot stocul pe care noi l-am făcut, aproximativ 100 de parfumuri, s-a epuizat în zece zile. Mai sunt cred că cinci (sticluţe de parfum n.r.) de bărbaţi. Restul nu mai avem. Am vorbit deja cu producătorul să mai producă încă un stoc. Nu am ştiut şi nici nu am crezut că va merge aşa de bine, mai ales că şi costul de producţie a fost mare. Şi ciocolata se vinde foarte bine. Cred că ciocolata se vinde cel mai bine şi preţul e mic, de la 2 lei la 9 lei, depinde de ciocolată, cred că parfumul e pe locul doi după ciocolată”, a spus Alexandru Chituţă.

