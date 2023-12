Primăria Municipiului Sibiu a premiat cei mai buni sportivi și antrenori sibieni, după performanțele reușite în sezonul 2021-2022.

Primăria Municipiului a premiat la Stadionul Municipal cei mai buni sportivi ai sezonului trecut, atât la juniori cât și la seniori. Premierea sportivilor pentru sezonul 2021-2022, adică pentru un an în urmă, ulterior pandemiei s-a făcut pe discipline sportive la juniori și seniori și vine mult prea târziu, la finalul anului 2023.

”Ca un scurt bilanț în acest an am finalizat două săli de sport mari, la Școala Ferdinand și Școala Noica, care sunt omologate pentru meciurile internaționale de baschet, dar și una mai mică, la Școala Ion Luca Caragiale. Am terminat încă un complex sportiv, încă nu este recepționat, va fi dat în folosință din primăvară. Pentru performanță ai nevoie de infrastructură dar și de susținere financiară. Anul acesta am cheltuit 2,5 milioane de euro pentru a susține activitatea sportivă a unor cluburi sau asociații, publice sau private” a spus primarul Astrid Fodor.

La festivitate au fost prezente și echipele de baschet BC CSU și de fotbal FC Hermannstadt, alături de staff-uri și conduceri. Un moment inedit a fost sărutul dintre baschetbalistul Mirel Dragoste și prezentatoarea evenimentului, frumoasa Nicolle Stănese.

PREMIERI SEZONUL 2021-2022

JUNIORI:

Cea mai bună echipă de handbal: CSS Sibiu

Cel mai bun handbalist: Filip Purcărea

Cea mai bună echipă de volei feminin: ACS Champions 2016 Sibiu

Cel mai bună voleibalistă: Daria Ocenic

Cea mai bună echipă baschet: ACS Alfha Sport Team Sibiu – U 12

Cel mai bun antrenor de baschet: Darko Pandurovic

Cel mai bun baschetbalist: Teodor Hășmășan

Cea mai bună echipă patinaj viteză: CSS Sibiu

Cel mai bun antrenor patinaj viteză: Cristina Andrei

Cel mai bun sportiv la patinaj viteză: Andreea Gnandt

Cea mai bună echipă gimnastică: CSS Sibiu masculin

Cel mai bun antrenor la gimnastică: Cristina Bobeș

Cel mai bun sportiv gimnastică: Sebastian Torcică

Cel mai bun antrenor judo: Ovidiu Ionaș (Șoimii Sibiu)

Cel mai bun judoka: Roxana Vișa

Cel mai bun sportiv automobilism: Mircea Pătru

Cel mai bun antrenor la înot: Anca Șerb

Cel mai bun înotător: Jonathan Morhan

Cel mai bun antrenor arte marțiale: Dan Tiucă

Cel mai bun sportiv arte marțiale: David Mario

SENIORI:

Cel mai bun antrenor atletism: Mioara Magheru

Cel mai bun atlet: Alexandru Teodorescu

Cel mai bun sportiv la automobilism: Paul Popa

Cel mai bun antrenor arte marțiale: Alin Lazurca

Cel mai bun sportiv arte marțiale: Vlad Văcariu

Cel mai bun antrenor tenis: Marius Vecerdea

Cel mai bun tenismen: Victor Cornea

Cel mai bun antrenor culturism: Felicia Popa

Cel mai bun culturist: Robert Frățilă

Cea mai bună echipă de baschet: BC CSU Sibiu

Cel mai bun antrenor baschet: Tomas Rinkevicius

Cel mai bun baschetbalist: Aurelian Gavriloaia

Cea mai bună echipă de fotbal: AFC Hermannstadt

Cel mai bun antrenor fotbal: Marius Măldărășanu

Cel mai bun fotbalist: Daniel Paraschiv

