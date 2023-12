Uneori e atât de greu să găsești cadoul perfect de Crăciun… Trebuie să fie unic, să fie special, să fie de calitate și e musai să te încadrezi în bugetul stabilit, mai ales când ai multe de cumpărat. Sibienii sunt norocoși, căci la Casa Plus Retail, primul magazin din Sibiu cu produse de pe Amazon, găsesc o gamă variată de produse ce pot fi oferite în dar celor dragi. În plus, reducerile în această perioadă sunt substanțiale!

Casa Plus Retail vine în ajutorul sibienilor în luna cadourilor. Magazinul, singurul din județ care comercializează produse de pe Amazon, resigilate și din lichidări de stocuri, a fost aprovizionat cu sute de produse ce pot fi oferite în dar celor dragi de Crăciun. Avantajul clienților care trec pragul magazinului de pe Calea Turnișorului, nr. 116, este că pot găsi produse de calitate, printre care unele ce rar se găsesc pe piața din România. Sibienii își pot surprinde familia și prietenii cu cadouri alese la prețuri mai mult decât avantajoase.

Cadouri de Crăciun și reduceri de 60% la toată marfa

Dacă la Casa Plus Retail găseai deja o gamă variată de produse, acum stocul este mult mai diversificat. Pe lângă cadouri de Crăciun, produse pentru casă și grădină, cărți în limba engleză, produse electrice și electrocasnice, IT și Gaming, găsești la raft inclusiv articole de îngrijire personală. Braun, Oral B, Philips, Bellissima, Rowenta sunt doar câteva dintre brand-urile de renume prezente la Casa Plus Retail.

Și pentru că se apropie sărbătorile, iar cu toții avem multe de cumpărat și un buget bine stabilit, Casa Plus Retail oferă o reducere de 60% din prețul de retail la absolut toate produsele din magazin. Oferta este valabilă în luna decembrie.

Pentru a avea timp să calci pragul magazinului și să prinzi mega-reducerile, programul a fost prelungit astfel:

Luni – Vineri: 10.00 – 18.00

Sâmbătă (09.12. și 16.12.): 09.00 – 18.00, pentru a avea mai mult timp pentru cumpărături și reduceri.

Vezi ce-ți place pe site, testezi și cumperi din magazin

Toate produsele sunt prezentate inclusiv pe site-ul casaplusretail.ro pentru a vă face o idee despre ce găsiți la raft. Ele nu pot fi comandate online, ci este nevoie să mergeți în locația de pe Calea Turnișorului, 116 (în cadrul Hotelului Bliss) pentru a le putea achiziționa. Odată ajunși în magazin, cu ajutorul telefonului mobil, puteți scana codul QR atașat fiecărui articol și veți fi redirecționați către site-ul web, acolo unde sunt menționate detaliile și prețul aferent.

Un aspect important de menționat este acela că nu toate produsele sunt noi. Ele provin din lichidări de stocuri, retururi, suprastocuri și pot fi preutilizate. Tocmai de aceea, unele dintre ele prezintă urme de uzură. În magazin există inclusiv bancuri de testare, acolo unde puteți desface și proba produsul.

Pentru a fi la curent cu toate noutățile și programul de reduceri, urmăriți site-ul casaplusretail.ro și paginile de Facebook și Instagram.