În 2023, solstițiul de iarnă va avea loc pe data de 22 decembrie, la ora 05:27, notează Digi24.

Acest eveniment astronomic marchează începutul iernii astronomice în emisfera nordică și începutul verii astronomice în emisfera sudică.

La data solstițiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 de minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 de minute. Noaptea de 22 spre 23 decembrie este cea mai lungă noapte din an.

Solstițiul de iarnă se datorează înclinării axei de rotație a Pământului față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. În ziua solstițiului de iarnă, axa Pământului este înclinată la cel mai mare unghi spre Soare. Acest lucru înseamnă că partea din emisfera nordică care este iluminată de Soare este mai mică decât partea din emisfera sudică.

Solstițiul de iarnă este un moment important pentru multe culturi din întreaga lume. În multe culturi, solstițiul de iarnă este sărbătorit ca un moment de renaștere și speranță.

În următorii cinci ani, solstițiul de iarnă va avea loc la următoarele date:

2024 – 21 decembrie, ora 11:21

2025 – 21 decembrie, ora 17:03

2026 – 21 decembrie, ora 23:50

2027 – 22 decembrie, ora 04:42

2028 – 21 decembrie, ora 10:20

Solstițiul de iarnă are loc în emisfera nordică atunci când unghiul dintre axa de rotație a Pământului și planul orbitei sale în jurul Soarelui este cel mai mare. În această zi, Soarele răsare la cel mai mic unghi deasupra orizontului și apune la cel mai mare unghi deasupra orizontului. Acest lucru înseamnă că ziua este cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă a anului.

În Europa, solstițiul de iarnă a fost sărbătorit de secole de către diferite culturi. În antichitate, romanii îi sărbătoreau pe Saturn, zeul recoltelor, și pe Mithras, zeul luminii. În prezent, solstițiul de iarnă este încă sărbătorit în multe culturi din întreaga lume. În România, de exemplu, solstițiul de iarnă este cunoscut sub numele de „Sărbătoarea Crăciunului”.

Ai aflat că