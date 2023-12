Ea i-a surprins pe trecători după ce a adaptat versurile unui hit folosind refrenul „acum ești la Londra!” în loc de „acum ești în New York!”.

Zeci de călători au asistat la concertul inedit. Cântăreața americană, câștigătoare a premiului Grammy a cântat melodia Empire State Of Mind. La cererea publicului, vedeta în vârstă de 42 de ani a mai cântat hiturile ei If I Ain’t Got You și No One, precum și cel mai recent single al ei Lifeline.

Publicul a aplaudat frenetic și apoi numeroase videoclipuri au fost publicate pe rețelele de socializare, potrivit Sky News.

„Imaginați-vă că vă urcați într-un lift la StPancrasInt și că o vedeți pe @aliciakeys la pian”, a scris un utilizator pe X.



Cântăreața a cântat la un pian negru Yamaha, care a fost donat gării de Sir Elton John.

