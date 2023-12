După ce îl vinde pe Baba Alhasssan la FCSB pentru 850.000 euro, FC Hermannstadt caută să își întărească lotul în iarnă, pentru a prinde play-off-ul.

Dani Coman a anunțat că în atenția Sibiului sunt doi jucători de la FCSB, Dorin Rotariu și Eduard Radaslavescu, care nu mai intră din iarnă în atenția lui Gigi Becali. Eduard Radaslavescu (19 ani) nu prinde multe minute la FCSB, iar Sibiul l-ar putea împrumuta până în vară, pentru a avea încă o soluție la Under.

De asemenea, Dorin Rotariu nu mai intră în calculele lui Gigi Becali la FCSB și ar putea fi o soluție pentru ofensiva Sibiului, dacă se va ajunge la un acord cu jucătorul. Sepsi este și ea pe urmele mijlocașului care are însă un salariu imens la FCSB, de 20.000 euro lunar.

“Transferul lui Alhassan se face luni, încă nu e semnat, mai sunt lucruri de pus la punct. Este adevărat că îi vrem pe Radaslavescu și Rotariu, vom vedea dacă ne vom înțelege. Salariul lui Rotariu poate fi o problemă, vom negocia cu FCSB și cu jucătorul. Baba Alhassan se duce azi la vizita medicală, dacă toate merg bine până luni seară, atunci semnăm. Ar fi prea devreme acum să anunțăm exact termenii înțelegerii, până luni seara vom parafa transferul”, a spus Dani Coman, pentru iAMSport.

Un alt jucător de la care Sibiul așteaptă un răspuns este Raul Opruț, dacă belgienii vor fi de acord să îl împrumute pentru șase luni. Cu siguranță, trupa de pe malul Cibinului caută și un mijlocaș defensiv, care să acopere plecarea lui Baba Alhassan.

„Jucătorii nu poți să îi dai afară, doar poți să te înțelegi cu ei. Cu Hermannstadt am zis, îl vor pe Rotariu și am zis să îl ia și pe ăsta, și pe Ganea am zis că îl dau. Pe Radaslavescu îl vor Sibiu”, a spus și Gigi Becali.

Baba Alhassan va face astăzi vizita medicală la FCSB și urmează să semneze cu vicecampioana României. FCSB va plăti celor de la Hermannstadt pentru transferul ghanezului o sumă care, incluzând bonusurile, poate ajunge la 850.000 euro. Cei de la Rapid l-au dorit și ei pe Baba, dar oferta a fost mult sub cea a FCSB-ului.

FC Hermannstadt este în acest moment pe locul 5.

