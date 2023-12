Polițiștii sibieni au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor rutiere, în scopul creșterii gradului de siguranță a participanților la trafic și au depistat pe șoselele din Sibiu mai mulți șoferi băuți.

În perioada 08 – 10 decembrie, au fost constatate 14 infracțiuni la regimul rutier, au fost reținute 31 de permise de conducere, s-au retras 34 de certificate de înmatriculare și s-au aplicat 600 de sancțiuni contravenționale în valoare de 153.000 de lei. Cele mai multe infracțiuni au fost cele de conducere sub influența alcoolului.

Un șofer a fost prins de două ori, într-o singură noapte, băut la volan. Omul este din Ilfov și are 35 de ani.

„La data de 9 decembrie a.c., în jurul orei 01.30, în localitatea Șeica Mare, polițiștii Secției de Poliție Rurală Agnita au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 141A de către un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Ilfov. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat un rezultat de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză, la nivelul Secției de Poliție Rurală Agnita, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, șoferului fiindu-i adus la cunoștință faptul că dreptul său de a conduce este suspendat. Ulterior, în jurul orei 05.00, același conducător auto a fost oprit de către polițiștii Secției de Poliție Rurală Axente Sever pe DN 14, în localitatea Târnava. De această dată, rezultatul testării alcoolscopice a șoferului a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate din nou probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În baza celor constatate, polițiștii Secției de Poliție Rurală Axente Sever au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere având acest drept suspendat, respectiv conducere sub influența alcoolului”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Tot în 9 decembrie, în jurul orei 18.30, pe raza comunei Micăsasa, polițiștii Secției de Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism la volanul căruia a fost identificat un localnic în vârstă de 66 de ani. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,81mg/l alcool pur în aerul expirat. El s-a ales cu dosar penal.

A doua zi, în jurul ore 11.00, un șofer din Copșa Mică, în vârstă de 44 de ani, a fost prins beat la volan în Axente Sever. Omul avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

