AGISTA este un fond de growth românesc care caută să investească în companii cu potențial mare de dezvoltare. Comunitatea de business sibiană este una efervescentă, iar oportunitățile de investiții în județul Sibiu sunt foarte mari, consideră Nick Kovacs, CEO al AGISTA.

Fondul de growth românesc AGISTA, lansat în 2022 de Impetum Group, investește minoritar în companiile cu potențial mare de creștere pe piețele pe care activează. Profilul investiției AGISTA presupune aport de capital, dar și de resurse de know-how și implementare, funcționând, practic, ca un partener pentru compania în care investește și asumându-și aceleași obiective pe care le are și antreprenorul pentru business-ul său.

AGISTA este, practic, un fond de investiții private, care se concentrează pe identificarea și susținerea companiilor cu potențial semnificativ de creștere, oferindu-le capital și resursele necesare pentru a-și accelera expansiunea și a-și atinge obiectivele de ascensiune.

Fondurile de growth sunt foarte populare pe piețele dezvoltate, spune Nick Kovacs, CEO AGISTA, si, deși pe piața românească sunt mai la început, valoarea lor este din ce în ce mai vizibilă și la noi.

„În România, există o nevoie de capital foarte mare. În anul 2021, spre exemplu, nevoia de capital în astfel de companii era de peste 4 miliarde de euro, pentru ca aceste companii să crească și să se dezvolte, iar sub ele să se creeze un ecosistem. Noi suntem de 25 de ori sub media Europei de Vest în ceea ce privește private equity. Dar, încet, încet, lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună și în țara noastră. Am văzut peste 200 de companii în ultimul an și jumătate și observ o diferență semnificativă în deschiderea antreprenorilor în a explora parteneriate cu fonduri de investiții”,

Profilul investiției AGISTA are specific de acționar minoritar (adică achiziționează pachete minoritare de maxim 40% dintr-un business), cu o componentă importantă de susținere a companiilor pentru a face performanță. AGISTA aplică o strategie de investiții pe termen mediu și lung – între 3 și 5 ani – aceasta fiind perioada ideală pentru ca atât infuzia de capital, cât și suportul de know-how de business, ghidaj și consultanță pe care fondul de growth le pune la dispoziția companiilor partenere, să aibă un impact real și consistent în creșterea sănătoasă a business-ului.

AGISTA poate investi în toate domeniile de activitate, dar urmărește preponderent industriile: IT&C, sănătate, reciclare și agricultură specializată. Motivul este simplu: acestea reprezintă pilonii de dezvoltare de care vom avea nevoie ca țară în următorii 10-15 ani.

„Pe partea de IT, cu toate că avem cel mai rapid internet din lume, din punctul de vedere al digitalizării suntem ultimii din Europa. Suntem foarte în urmă în ceea ce privește digitalizarea administrațiilor publice și business-urilor și cred că este loc masiv de dezvoltare. Consider că în următorii 10-15 ani va fi foarte multă treabă de făcut pe domeniul acesta. De aceea, IT&C-ul reprezintă un pilon strategic pentru noi și considerăm că are perspective foarte bune de dezvoltare sustenabilă. În privința investițiilor în domeniul medical, întotdeauna va fi nevoie de ele, dar aici ne uităm extrem de nișat. Ne interesează subsectoare specializate, cum ar fi investiția pe care am făcut-o în Centrokinetic, care este o rețea de clinici de recuperare medicală ortopedică. Există foarte multe accidentări pe an în România, piața este mare și extrem de fragmentată și este nevoie de un jucător puternic care să consolideze sub-sectorul și să păstreze nivelul de calitate la standarde înalte. Domeniul economiei circulare vorbește de la sine. La noi, segmentul de economie circulară este încă la început și avem de-a face cu același tip de industrie foarte fragmentată și care are nevoie de consolidare, fiind nevoie de capacități de colectare, sortare și reciclare. De asemenea, pe parte de agricultură specializată există destul de multe inițiative, am avut discuții cu câteva companii din sector”,

a lămurit Nick Kovacs.