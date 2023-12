La împlinirea a 10 ani de la lansarea companiei în München, PiNTeam deschide primul birou în Sibiu, în cadrul Zacaria Business Center de pe Sos. Alba Iulia, 77A. Având o suprafață închiriată de peste 500 de metri pătrați, spațiul va reprezenta al treilea punct de lucru al PiNTeam din România, după Timișoara și Iași.

Proximitatea față de Aeroportul Sibiu, spațiul generos de parcare, accesul facil către centru, precum și spațiul generos personalizabil, 100% custom-made pentru necesitățile firmei, au fost unele dintre motivele pentru care PiNTeam a ales sediul în cadrul Zacaria Business Center. Având un layout modern, cu spații predominant deschise și aspect green industrial, biroul va avea o capacitate de aproximativ 60 de persoane și va fi operațional începând cu luna februarie 2024.

“Ne încântă să avem un client de talia PiNTeam drept chiriaș în clădirea noastră de birouri. Este clar că domeniul în care activează va crește exponențial în următorii ani și ne bucurăm să fim parte din ascensiunea lor cu deschiderea acestui nou sediu la Sibiu. Spațiul va fi unul ultra-modern, adaptat nevoilor și cerințelor echipei care va lucra aici. De fapt, probabil acest lucru ne diferențiază în piață, și anume flexibilitatea de care dăm dovadă și eficiența cu care punem în practică solicitările în personalizarea unor spații complet dedicate pentru activitatea clienților noștri. Evident, nimic nu ar fi posibil fără comunicarea excelentă avută cu reprezentanții PiNTeam”, a declarat Marius Moga, Director Vânzări și Marketing Zacaria.

Furnizor de servicii de consultanță de vârf în domeniul ingineriei auto începând cu 2013, Pinteam a crescut treptat și sigur de-a lungul anilor. După 2017, odată cu asocierea cu AUTOSAR ORG, compania continuă trendul ascendent ajungând la 4 produse software dedicate domeniului automotive care oferă instrumente pentru dezvoltarea și gestionarea sistemelor încorporate.

“Obiectivul nostru este să devenim liderul de mâine în furnizarea serviciilor software pentru industria automotive. Am constatat că România ne poate oferi oameni cu experiența si abilitățile necesare pentru a atinge acest obiectiv. Prin urmare, începând cu anul 2018, ne-am consolidat prezența în România odată cu deschiderea sediului din Timișoara. La scurt timp, în anul 2021, am deschis sediul la Iași iar acum, iată-ne inaugurând cu încredere și entuziasm, al 3-lea sediu din țara noastră, la Sibiu. Expertiza este una dintre valorile companiei noastre și am constatat că în orașul Sibiu putem găsi oameni pragmatici, perseverenți și cu competențe tehnice solide în această industrie. Mai mult decât atât, în Sibiu avem un centru universitar bun, ceea ce ne întărește convingerea că vom avea continuitate și vom putea susține planul nostru ambițios de creștere, pe termen lung.”, a afirmat Daniel Mihu, Site Engineering Leader PiNTeam Sibiu.

Sibiu a cunoscut o dezvoltare impresionantă în sectorul automotive din 2010 în prezent. Acum este recunoscut ca fiind unul din principalele centre ale industriei auto din România, alături de Timișoara, Craiova și Iași. O companie cu tradiție ca PiNTeam, ce oferă consultanță specializată în domeniul automotive, pe partea de software, vine ca o completare firească a peisajului companiilor ce activează în Sibiu.

“ PiNTeam means professionalism, respect for our teams and clients, and top-tier solutions. Performance is based on people, that’s why employees in our company come first. Our teams are united, we have a major interest in their wellbeing, the working atmosphere is relaxed and the management style is open-minded.”, a declarat Marius Pintea, CEO PiNTeam.

Zacaria Business Center oferă spre închiriere încă 1,100 mp de spații moderne de birouri, cu acces la multiple facilități. Pentru închirieri și mai multe detalii, compania poate fi contactată la 0729 884 425 sau la vanzari@zacaria.ro

Ai aflat că