Primăria Municipiului Mediaș a găzduit în data de 12 decembrie 2023 un eveniment dedicat octogenarilor medieșeni. În cadrul manifestării, primarul municipiului Mediaș, dl Gheorghe Roman, a premiat cele 138 de persoane care împlinesc 80 de ani de viață în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023.

Festivitatea a avut loc în Sala Mare de Ședințe a municipalității, iar beneficiarii au fost recompensați cu diplome aniversare, dar și cu premii în bani.

Acordarea premiilor și a diplomelor pentru persoanele din Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou care împlinesc 80 de ani de viață în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023, precum și listele beneficiarilor, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 323/29.11.2023.

„Primăria Mediaș premiază anual persoanele care au împlinit vârsta de 80 de ani, pe cele care au împlinit 100 de ani, dar și cuplurile care au aniversat 50 de ani de la căsătorie. Astăzi am premiat persoanele care au împlinit 80 de ani de viață, iar pe parcursul acestui an am premiat peste 250 de persoane care au împlinit această frumoasă vârstă. Promisiunea mea este aceea că și anul viitor aceste premieri vor continua și în același timp vreau să fac și promisiunea că și anul viitor persoanele vârstnice vor folosi gratuit mijloacele de transport în comun ale societății Meditur“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

