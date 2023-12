Adrian Bibu a explicat care au fost motivele pentru care nu a fost propus pentru funcția de viceprimar al Sibiului după plecarea lui Alexandru Dumbravă. Primarul Astrid Fodor nu l-a vrut pe acest post, a dezvăluit administratorul județului la „Ora de Politică”.

Demisia lui Alexandru Dumbravă (PNL) a lăsat liber scaunul de viceprimar. După mai multe luni de negocieri interne, a fost propus un nume. Deși Adrian Bibu a fost alegerea organizației municipale, la județ lucrurile s-au schimbat. Liberalul Mihai Cercel-Onițiu a fost ales, la începutul lunii noiembrie, să ocupe această funcție.

Invitat la „Ora de Politică”, liberalul Adrian Bibu a explicat de ce nu a fost ales să ocupe funcția de viceprimar. Potrivit acestuia, primarul Astrid Fodor nu l-a vrut pe acest post. „Să spunem lucrurilor pe nume, Adrian Bibu este vioara întâi, nu este vioară a doua și sunt convins că probabil pentru un primar e complicat să lucrezi cu vioara întâi. E mai ușor să lucrezi cu vioara a doua. Și atunci era clar că dacă Adrian Bibu venea viceprimar, că ăsta este și motivul pentru care nu am fost acceptat de la început, colaborarea, probabil, doamna primar a crezut că va fi mai dificilă, pentru că totuși sunt președintele PNL, mă impunea altfel pe anumite lucruri. Și de fiecare dată s-a ales să fie o altă persoană. Țin să spun că organizația municipală a votat ca PNL-ul să îl pună pe Adrian Bibu ca viceprimar. Acum trei luni s-a votat asta. Organizația județeană, după trei luni, a votat să punem totuși un viceprimar, să ne păstrăm poziția de viceprimar și totodată alianța. Noi nu am spus nici că ieșim de la guvernare, să spunem așa, dacă nu punem un viceprimar. Dorința organizației municipale a fost (…) oamenii și-au dorit să ne impunem punctul de vedere și asta e propunerea noastră: nu refuzăm, mergem în continuare pe proiecte, dar nu ne mai punem viceprimar”, a spus Adrian Bibu la „Ora de Politică”.

Întrebat dacă primarul Astrid Fodor a cerut ca Adrian Bibu să nu ajungă viceprimar, acesta a răspuns scurt: „Corect!”.

În același timp, acesta a declarat că a avut susținerea colegilor din organizația municipală și că lucrurile s-au schimbat atunci când propunerea s-a supus la vot în cadrul organizației județene. „Partidul m-a susținut total (n.r.: pentru funcția de viceprimar). Organizația municipală m-a susținut. Doamna președintă Raluca Turcan a supus la vot în organizația județeană, dânsa a văzut altfel lucrurile și s-a votat altfel la județ. Organizația municipală în continuare nu a fost de acord, dar, repet, nu-i vorba de persoană. Funcția de viceprimar nu i se cuvine lui Adrian Bibu sau altcuiva. Aici e vorba de o stabilitate. (…) Organizația județeană a votat într-un anumit fel. Eu sunt un profesionist, așa mă consider. Așa că le-am spus colegilor: <<Dragi colegi, ok, haideți să desemnăm o altă persoană>>. Am acceptat eu să fiu sacrificat pentru că, repet, nu-i vorba despre mine, e vorba despre comunitatea sibiană și despre liniștea de a implementa niște proiecte, pentru că degeaba duc o luptă și ajung viceprimar dacă la sfârșit n-am rezolvat zona metropolitană, n-am rezolvat agenda pe sănătate și așa mai departe. Sunt incomod, dar consider că sunt plus valoare și pentru comunitatea sibiană și sunt plus valoare și pentru Forum, pentru că un om care vine și spune lucrurilor pe nume, un om care are o viziune și care vede niște lucruri, chiar dacă deranjează, te ajută să mergi înainte”, a declarat Adrian Bibu.

