Adrian Bibu admite că există anumite tensiuni între el și Raluca Turcan. Nu sunt prieteni, au opinii diferite, însă ambii „caută să facă lucruri bune pentru Sibiu”, potrivit administratorului județului.

Administratorul județului Sibiu a dezvăluit la „Ora de Politică” ce relație are cu președinta PNL Sibiu, Raluca Turcan. Acesta a admis faptul că nu sunt prieteni și că au opinii diferite, amintind de faptul că, deși organizația municipală l-a vrut pe scaunul de viceprimar, la județ lucrurile au stat diferit.

„Cu doamna președintă Turcan am aceeași relație, nu suntem prieteni. (…) Nu există tensiuni nici între mine și doamna primar Fodor, nici între mine și doamna președinte Turcan. Vedem lucrurile diferit. Eu cred un lucru, că atât eu, în calitate de consilier și președinte al organizației PNL, caut să fac lucruri bune pentru Sibiu și comunitatea care m-a ales, cât și doamna președintă Turcan, în calitate de ministru al Culturii, caută să facă lucruri bune pentru Sibiu și ca și județ, dar asta nu înseamnă că nu avem puncte de vedere diferite. Am sprijinul dânsei în proiectele în care și dânsa vede ca mine. Avem proiecte în care vedem diferit. Adrian Bibu nu este genul de vioară a doua, e vioara întâi și atunci e normal să apară, unii le zic neînțelegeri, tensiuni, eu le spun doar opinii diferite. Suntem două pietre tari”, a spus Adrian Bibu.

Citește și: Fodor nu l-a vrut pe Bibu pe postul de viceprimar

Adrian Bibu a arătat că nu există neînțelegeri cu primarul Astrid Fodor, în ciuda faptului că edilul nu l-a vrut în funcția de viceprimar. „Da, dar asta nu înseamnă că eu nu am o relație bună cu doamna primar. În continuare eu consider că în toate întâlnirile pe care le-am avut în toți acești trei ani, întâlniri la care eu am fost de fiecare dată cu prim vicepreședinții și cu viceprimarul, am avut și momente în care au fost tensiuni (…). Proiectul Agenda pe Sănătate, pe care am înființat-o, în 2023, a zis că numai 2 milioane. Eu am spus că nu sunt de acord, am zis, punem 4 milioane, altfel nu părăsim biroul, pentru că este vorba de investiții în sănătate. Peste 60% din sibieni beneficiază de serviciile Spitalului Județean și ale celorlalte spitale. E un model de bună practică preluat de la Cluj și n-am fost de acord. Același lucru, în 2023, la început de an, în ianuarie, am depus proiectul de hotărâre pe zona metropolitană și mi-a spus <<vă rog frumos, retrageți-l, că vă promit că îl vom depune>>”, a spus Adrian Bibu.

Interviul complet poate fi urmărit pe pagina de Facebook Ora de Sibiu, pe canalul de YouTube, pe LinkedIn sau accesând link-ul de mai jos:

Adrian Bibu vine la Ora de Politică. Dezvăluiri importante făcute de administratorul județului

Ai aflat că