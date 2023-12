Adrian Bibu a anunțat că va candida din nou la alegerile locale de anul viitor pentru funcția de primar al Sibiului. În acest context, acesta a făcut o analiză a contracandidaților.

Adrian Bibu (PNL) și-a manifestat dorința de a candida din nou la alegerile locale de anul viitor. Pe lângă el, s-au arătat interesați de scaunul de primar Ruxandra Cibu Deaconu (USR) și Ciprian Faraon (Forța Dreptei). Arhitectul Alexandru Găvozdea va lua în curând o decizie și va anunța, la începutul anului viitor, dacă va candida. PSD și FDGR nu și-au anunțat deocamdată candidații. Sunt așteptate, deci, și alte nume pe listă, iar Adrian Bibu spune că „este bine” să se înscrie în cursă cât mai mulți și oameni cât mai buni.

Citește și: Astrid Fodor i-a spus lui Adrian Bibu că nu mai candidează

„E bine să avem candidați cât mai mulți, cât mai buni care să aducă plusvaloare acestei competiții și eu cred că toți cei care vor veni în această competiție e bine să vină cu idei, cu o viziune. Sunt convins că oamenii, pentru că Sibiul pare el mare, dar e o comunitate mică, și eu cred că oamenii vor alege persoana potrivită și bine ar fi ca persoana care vine și va conduce Sibiul să îl ducă în direcția care trebuie.

Eu vă spun, îl cunosc și pe domnul Găvozdea, am o părere bună despre dânsul ca și arhitect, nu îmi pot da seama ce va face ca primar. Am văzut că și-a lansat programul și așa mai departe. Eu am o părere bună despre dânsul ca și arhitect, am avut proiecte în care am colaborat. Domnul Faraon chiar are intenții bune. Am o părere bună și despre dânsul. Eu cred un lucru, că și Sibiul ăsta, indiferent cine va veni, are nevoie de toți ceilalți ca să meargă într-o direcție bună. Un singur om nu poate schimba lucrurile. O comunitate și mai mulți oameni vor putea schimba lucrurile. Eu sunt convins că mâine, dacă voi ajunge primarul Sibiului, va trebui să colaborez și cu domnul Găvozdea. Va trebui să colaborez și cu domnul Faraon, va trebui să colaborez și cu doamna Cibu”, a spus Adrian Bibu la „Ora de Politică”.

Citește și: Adrian Bibu candidează pentru funcția de primar al Sibiului

Ai aflat că