Adrian Bibu spune că va candida din nou la Primăria Sibiu. Administratorul județului a obținut, la alegerile locale din 2020, aproape 15.000 de voturi, fiind cel mai bun scor din istoria PNL.

Adrian Bibu va candida din nou la alegerile locale de anul viitor pentru funcția de primar al municipiului Sibiu. În 2020, acesta a reușit să atragă aproape 15.000 de voturi, având un procent de peste 31 la sută din totalul voturilor exprimate. Bibu a obținut astfel cel mai bun scor din istoria PNL. Administratorul județului este încrezător că ar putea ajunge primar la alegerile viitoare, mai ales fiindcă sondajele arată acest lucru.

„Când intri într-un astfel de proiect, tu nu te poți gândi astăzi candidez, mâine te răzgândești, nu mai candidezi și iarăși te răzgândești. Nu! Într-un astfel de proiect te duci cu susținerea unor oameni, iar eu am avut o susținere de aproape 15 mii de voturi. Doar 5.000 de voturi a avut primarul în funcție peste mine. În urmă cu vreo trei săptămâni s-au făcut sondaje la nivel național de către Partidul Național Liberal, în care au fost sondate două persoane. Nu spun numele celei de-a doua, că nu este cazul și momentul. Eu spun despre mine. În acest sondaj, Adrian Bibu este persoana care a ieșit cel mai bine în sondaj și care câștigă Primăria Sibiu față de următorul candidat. Deci, astăzi, eu ca persoană, stau bine în sondaje. Dacă și organizația municipală a cărui președinte sunt, mă susține (…). Organizația județeană, doamna Turcan, care, repet, chiar dacă noi avem puncte de vedere diferite, eu cred că dânsa, la experiența pe care o are, are înțelepciunea și va lua decizia, dacă asta-i cea mai bună, ca Adrian Bibu să câștige. Și dacă același lucru se va întâmpla la nivel național, voi candida în 2024. Dacă până atunci se vor schimba lucrurile, vor fi alte alianțe, alte lucruri, rămâne de văzut, nu pot eu să prevăd viitorul.

Eu am mai spus un lucru, mi-am dorit în 2020 și am spus că în 2024 voi candida dacă își dorește lumea. Atâta timp cât sondajele îmi arată că lumea își dorește, eu trebuie să fiu un om serios și să urmez proiectul și să candidez în 2024. Nu iau în calcul o candidatura independentă, atât timp cât cu echipa PNL stau astăzi cel mai bine în sondaje”, a spus Adrian Bibu la „Ora de Politică”.

