Marius Măldărășanu este pe lista Rapidului, în cazul în care actualul antrenor Cristiano Bergodi va fi demis, însă tehnicianul Sibiului spune că nu este pregătit mental pentru presiunea de la o echipă mare.

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu are o clauză de reziliere de 50.000 euro, o sumă accesibilă pentru cluburile puternice din România, iar Rapid București stă la pândă.

Numele lui Marius Măldărășanu a apărut din nou în presa centrală, referitor la preluarea băncii tehnice a echipei din Giulești, în cazul în care actualul tehnician, Cristiano Bergodi va fi demis. O eventuală decizie în privința lui Bergodi la Rapid se va lua la iarnă, iar demiterea acestuia ar putea aduce startul negocierilor Rapidului cu Măldărășanu.

Coman: ”Ne vedem de treaba noastră, la Sibiu”

Președintele clubului din Sibiu, Dani Coman a spus că Marius Măldărășanu poate pleca destul de ușor de la actuala echipă, pentru că are o clauză de reziliere accesibilă, de doar 50.000 euro. Astfel, dacă un club îl vrea pe Măldă și ajunge la un acord cu el, apoi achită Sibiului clauza de reziliere, îl poate lua pe tehnician.

”Dacă se va pune problema, la un moment dat, vom vorbi la momentul respectiv. În momentul de față nu s-a discutat nimic nici despre mine și nici despre Măldărășanu. Ar putea să-l ia pe ‘Măldă’ la iarnă, pentru că are o clauză. Sigur, trebuie să fie și el de acord. Vom vedea la momentul respectiv. Până atunci, ne vedem de treaba noastră, la Sibiu”, a declarat Dani Coman la Digi Sport.

Marius Măldărăşanu a fost unul dintre cei mai apreciaţi jucători de la Rapid, pentru care a jucat în două perioade, între 1998-2003 şi 2003-2008. Fostul mijlocaş a ajuns în sfertul de finală al Cupei UEFA, în 2006, iar în Giuleşti a câştigat două Cupe ale României, în 2002 şi 2007, şi două Supercupe ale României, în 2000 şi 2008.

Actual tehnician al Sibiului spune că este convins că Bergodi va redresa Rapidul, deși italianul traversează momente dificilă. ”Am văzut și eu în presă și nu îmi pică mie bine când este vorba de Cristiano Bergodi pe care îl respect, l-am avut ca antrenor. Foarte bun și profesional, și calitate umană. Îmi pare rău că i se întâmplă lucrul ăsta, dar la experiența lui, sunt sigur că știe să gestioneze momentele astea. Nu pot să spun decât că îi urez baftă să scoată echipa, că are potențialul de a reuși chestia asta. Știm foarte bine că a luat echipa într-un moment greu, cu vreo câteva zile – o săptămână de începerea campionatului. Și, pe un fond de joc bun și rezultate bune, au pierdut trei jucători importanți. Asta face ca, până la urmă, antrenorul să plătească momentele grele. Dar, repet, cred în capacitatea lui de a scoate echipa din momentele astea” a spus Măldărășanu.

”Nu sunt pregătit mental”

Tehnicianul spune că este posibil să plece pe viitor, dar momentan nu se simte pregătit mental să meargă la o o pretendentă la titlu. ”Vis-a-vis de situația asta, doar atât pot să îți spun. Am avut acum ceva vreme o discuție cu Daniel Niculae și i-am spus că nu sunt pregătit, nu profesional, că profesional sunt. Mental nu, pentru a face pasul la o astfel de echipă. Asta am mai transmis și altor persoane. Pentru că au mai fost discuții, prin terți, vis-a-vis de alte echipe. Și cred că îmi mai trebuie timp pentru a putea antrena la o echipă, care se bate la campionat sau la cupele europene. Eu sunt la FC Hermannstadt, mai am contract încă un an și jumătate. Dar, în fotbal, totul e relativ. Da, poți pleca, în funcție de anumite situații, probleme, rezultate. Asta vis-a-vis ce se zice despre Rapid. Sunt sub contract, vreau să fac o treabă bună la Sibiu. Vedeți că, până la urmă, am făcut o treabă bună. A crescut și nivelul jucătorilor, pe lângă nivelul echipei. Lucrurile sunt pozitive pentru mine și mi-am calculat cariera pas cu pas”, a declarat Marius Măldărășanu, pentru iAM Sport.

