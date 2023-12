Localitatea Avrig are o creșă nou – nouță, pe care autoritățile locale au construit-o cu ajutorul unui proiect cu finanțare europeană, dar și cu o contribuție consistentă de la bugetul local.

Investiția din cadrul cererii de finanțare ”Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces”, a constat în construirea și dotarea unei creșe cu cinci grupe, care va asigura toate funcțiunile impuse de normele actuale în domeniu, realizarea de alei și amenajări exterioare, împrejmuire și construirea unui drum de acces în incinta proprietății de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 37.

Primăria orașului Avrig, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile a implementat acest proiect, pentru cel puțin 70 de copii care vor beneficia de serviciile de educație timpurie. Noua creșă are un regim de înălțime D+P, cu o suprafață construită de 695 mp, din care suprafața desfășurată a clădirii este de 1625 mp, pe o suprafață de teren de peste 2,7 hectare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.954.712,50 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, a fost de 2.456.909,68 lei. Cota de cofinanțare aferentă orașului Avrig a depășit 65%.

“Deoarece în Avrig lipsea cu desăvârșire infrastructura de educație antepreșcolară, am demarat acest proiect care a presupus construirea unei creșe moderne, cu echipamente și mobilier nou, toate adaptate nevoilor celor mici. Sperăm că, de anul viitor, copiii vor beneficia de servicii complexe de îngrijire, de supraveghere și de educație timpurie. Am transmis din timp un memoriu Minsterului Educației și Inspectoratului Județean Sibiu, prin care am solicitat sprijin pentru a pune în funcțiune noua creșă, cu personalul necesar și cu tot ce trebuie. Nu vrem să ne aflăm în situația altor creșe care au rămas închise, din cauză că, deși construcția a fost gata, nu s-au acordat diferite avize și autorizații sau nu a fost angajat personal. Voi face tot ce ține de mine ca să mă asigur că acest lucru nu se va întâmpla la Avrig”, a declarat Adrian David, primarul orașului Avrig.

Construcția a fost ridicată în curtea Școlii Gimnaziale din Avrig, în apropierea Palatului Brukenthal.