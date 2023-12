O farmacistă din Craiova a postat pe internet o fotografie cu o rețetă primită de o mamă de la un medic neonatolog. Scrisul indescifrabil a stârnit reacții dure din partea colegilor de breaslă, scrie ziarul Adevarul.

Rețeta a fost prescrisă pe data de 10 noiembrie 2023. Farmacista Alina Voinea a scris pe grupul de Facebook „Medici la datorie”: „Vă rugăm… puteți să ne descifrați această rețetă? Este recomandare de la neonatologie și nu este deloc o glumă, poate o subtilă rugăminte pentru un scris mai citeț“.

La postare a fost atașată fotografia cu rețeta, din care se vedeau prescrise cinci medicamente. Colegii de breaslă ai farmacistei au început să ofere diferite interpretări ale scrisului.

„Rp3 este tantum verde și Rp5 este xifia“, a scris Alina din Iași.

„R4 protectis 5 pic/zi, 10 zile“, a adăugat Geanina din Buzău.

„La pct. 2 este Tantum verde spray 1 pufx3/zi – 5 zile. La 3: Protectis sau Zyrte 5 pic/zi – 10 zile. La 4: Nurofen 100mg/ml – 2,5 ml si ultimul cred ca este Greentuss 2,5 ml x 3/zi“, a scris apoi Mihaela din București.

Ea a revenit cu o postare după ce a mai studiat încă o dată rețeta: „La 4 mai degrabă Xifia, 2,5 ml doza unica. Dar mai sigur ar fi sa reveniti măcar telefonic la medic, totusi sunt medicamente, nu bomboane“, a adăugat Mihaela.

„Sunt farmacist. Rp postată ne-a “dovedit” pe mulți. Ce sanscrită… ce greaca veche… ce hieroglife… hop, pe românește. Știu că ați glumit in comment, dar chiar e o mare problemă pentru noi. Primul drum al pacientului e către farmacie și în situația dată, copil de un an, nu te joci cu <descifrarea misterelor>. Cazul nu este singular motiv pentru care am decis sa pun rp-ul pe grup. Și… ca un semnal pentru o comunicare scrisă (rețetă in cazul de față) citibilă… inteligibilă între medic, pacient, farmacist. La final e o parafă care până la urmă te definește ca medic“, a scris farmacista din Craiova.

Reacția farmacistei a stârnit numeroase comentarii de susținere din partea colegilor de breaslă.

„Este o problemă reală. Scrisul indescifrabil poate duce la erori grave în administrarea medicamentelor, cu consecințe negative pentru pacienți“, a scris un medic.

„Sunt de acord că este o problemă serioasă. Medicii ar trebui să fie mai atenți la modul în care scriu rețetele“, a scris un alt medic.

„Este o problemă care ar trebui să fie abordată de autoritățile competente“, a scris un farmacist.

Rețeta postată de farmacista din Craiova a devenit virală pe internet și a atras atenția asupra unei probleme importante care poate avea consecințe grave pentru pacienți.

