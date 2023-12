Soții Marjolein și Raul au decis să se mute în România în urmă cu câțiva ani. Au vândut tot ce dețineau în Olanda și au investit în două căsuțe de oaspeți, în Mărginimea Sibiului. Mai mult, de aproape o lună Marjolein, tânăra olandeză, a început un nou proiect, respectiv aducerea la viață a mobilei vechi.

Raul este român și s-a născut într-un sat din județul Râmnicu – Vâlcea, iar Marjolein este din Olanda. Cei doi tineri s-au cunoscut la un bar într-un oraș din Grecia, acolo unde tânărul era barman. În anul 2008 a avut loc întâlnirea care le-a unit destinele, iar după trei ani cei doi s-au mutat împreună. Pe atunci, Marjolein lucra ca asistent anestezist iar Paul și-a schimbat profesia și a început să lucreze ca reparator de scule pneumatice.

De când se știe, tânăra olandeză de 34 de ani a fost o persoană autodidactă căreia i-a plăcut să își descopere și să își dezvolte cât mai multe abilități. Pe lângă meseria pe care o practica la acel moment, împreună cu mama ei restaurau adesea mobilă.

Au vândut tot și s-au mutat în Mărginimea Sibiului

Pandemia a reprezentat un punct de cotitură pentru multe familii care au încercat să găsească noi oportunități de dezvoltare pe plan profesional. Totodată, pandemia a avut efecte majore asupra creșterii prețurilor în toate țările europene, motiv care a determinat și mutarea cuplului în România. „După Covid au avut loc mai multe schimbări în Olanda, dar din opinia noastră au fost neplăcute, inclusiv schimbările de la locul de muncă. Țara a devenit foarte scumpă. Totul a devenit foarte scump”, a spus Raul.

Marjolein mai fusese în 2009 în Sibiu când s-a îndrăgostit de oraș și de împrejurimi. „Tatăl soției mele a avut conexiuni cu România mai mulți ani la rând. A făcut parte din mai multe organizații olandeze, cu scopuri caritabile. În 2009, șoția a venit pentru prima dată în Sibiu, timp în care s-a îndrăgostit de Transilvania și de Mărginimea Sibiului”, povestește Paul.

Câțiva ani mai târziu, după ce Marjolein l-a întâlnit pe Raul au luat decizia să se mute în Sadu, o zonă pitorească din apropierea Sibiului. „Ne-am hotărât să vindem tot ce am avut în Olanda și să începem o afacere în România”. Astfel, în Sadu a luat naștere conceptul „tiny house”. În 2019, au cumpărat un teren în apropiere de Sibiu unde au pus bazele afacerii cu căsuțe de închiriat.

Paul povestește că Marjolein s-a adaptat ușor schimbării, însă pentru el a fost mai greu. „Schimbarea a fost mai grea pentru mine deoarece eu am revenit în România după 18 ani în care am locuit în Olanda. Pentru soția mea a fost mult mai ușor”, spune tânărul.

Atelier de restaurare mobilă retro

Pe lângă afacerea ce ține de căbănuțele de închiriat din Sadu, Marjolein, împreună cu soțul ei, au pus bazele unui atelier de restaurare de mobilă retro. Tânăra olandeză este pasionată de acest domeniu și și-a dorit ca să aducă la viață cât mai multă mobilă retro din zona Sibiului.

Așadar, în luna noiembrie Marjolein a închiriat o hală în Cisnădie, unde să își poată desfășura activitatea. Spre mirarea ei, printre lucrurile aruncate în hală a găsit și mobilă care avea nevoie să fie restaurată și pusă în valoare. Marjolein a pus mâna pe unelte și s-a apucat de treabă chiar cu mobila de mult uitată în hală.

„Pasiunea pentru mobilă a avut-o de când locuiam în Olanda. De o lună am început procesul acesta, totul a fost subit. Efectiv am achiziționat mobila găsită în hală, după care am zis să o recondiționăm. Acum arată retro, cu alte culori. Am readus-o la viață. Achiziționam mobilă retro și o valorificăm, dar și restaurăm mobilă și la cererea clienților”, spune Raul.

Marjolein restaurează de la noptiere, la scaune, mese dar și seturi de bucătărie sau obiecte de mobilier mai mari precum dulapuri. Aceasta le dă viață prin culori de calitate, aduse din Olanda, dar și prin munca pe care o depune. „Folosim culori care sunt în trend și care se potrivesc cu mobila retro”, spune Marjolein.

Atelierul se numește „The Retro Loft”. Obiectele de mobilier recondiționate sunt postate și pe pagina de facebook cu același nume, de unde cei interesați pot și achiziționa mobila dorită.

Ai aflat că