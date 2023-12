Liderii locali ai USR, Ruxandra Cibu Deaconu şi Adrian Echert, împreună cu alţi câţiva colegi de partid au protestat joi, în faţa sediului Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, unde au cerut preşedintei liberale, Daniela Cîmpean, să îşi ceară scuze pentru că a afirmat la ultima şedinţă, că votul celor de la USR nu contează.

Adrian Echerct anunţă că USR-iştii vor putea tricouri cu mesajul “VOTUL MEU CONTEAZĂ”

Liderul organizaţiei municipale Sibiu, consilierul judeţean, Adrian Echert, a anunţat joi, că atât el, cât şi colegii săi, vor putea tricouri cu mesajul “VOTUL MEU CONTEAZĂ”, de fiecare dată când va fi vorba de vreo activitate legat de Consiliul Judeţean.

“Vom purta aceste tricouri de câte ori este necesar în întâlnirile legate de Consiliul Judeţean şi cu doamna Daniela Cîmpean. Acesta este primul pas”, a declarat Adrian Echert.

Acesta consideră afirmaţia preşedintei CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, că reprezintă “un afront”.

“Suntem în faţa Consiliului Judeţean Sibiu, unde a avut loc o şedinţă acum o săptămână, în care am aflat cu stupoare din gura preşedintei Consiliului Judeţean Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, că votul nostru nu contează, votul nostru al consilierilor judeţeni USR, în primul rând şi al tuturor consilierilor care nu sunt în majoritatea absolută pe care o are doamna Cîmpean, a colegilor mei şi a tuturor oamenilor care ne-au susţinut. Este un afront pentru ce ce înseamnă democraţie şi liberalism, pe care doamna Cîmpean îl are în numele partidului pe care îl reprezintă, mai ales în luna decembrie când comemorăm multe acte de eroism ale cetăţenilor noştri pentru ca voturile tuturor, inclusiv ale noastre să conteze. Este un afront la toţi consilierii pe care îi avem în judeţ, care nu sunt parte din PNL şi este un afront la tot ce reprezintă liberalismul şi dreptul de vot. Suntem astăzi aici să depunem o scrisoare de protest, la Consiliul Judeţean şi să i-o transmitem doamnei preşedinte Daniela Cîmpean, să înţeleagă că gestul făcut de ea este unul care are importanţă atât politică, cât şi de natură de a intra în conflict cu toţ consilierii care nu sunt în subordinea PNL”, a precizat Adrian Echert.

Ruxandra Cibu Deaconu: “Am fost şocaţi să auzim replica Danielei Cîmpean”

“Noi am fost şocaţi să auzim replica Danielei Cîmpean, mai ales că această replică a venit de la unul din liderii la nivel naţional ai PNL. Vă reamintesc că preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu este vicepreşedintă PNL şi nu vreau să mă gândesc ce impact au aceste mesaje pentru membrii PNL. (…) O gândire de genul acesta (…) ne spune că acolo sunt probleme serioase cu ideea de democraţie. Şi noi ne-am gândit când am auzit replica, imediat la votanţii noştri, la sibienii care încep poate în aceste momente să se gândească că votul lor într-o ţară condusă de PNL, într-un judeţ condus de PNL, voturile lor nu contează. Oamenii nu au uitat de dictatura lui Ceauşescu. Nu avem nevoie de niciun urmaş al lui care să vină să spună că voturile noastre nu contează. Votul fiecărui sibian contează! Asta vreau să ţină minte toată lumea”, a afirmat Ruxandra Cibu Deaconu, lidera organizaţiei judeţene USR, consilier judeţean şi candidata acestui partid pentru postul de primar al Sibiului.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere preşedintei CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, însă deocamdată aceasta nu a comentat protestul USR şi acuzele care i se aduc.

