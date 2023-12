Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat vineri că nu îl va folosi pe mijlocașul Baba Alhassan sâmbătă, la jocul împotriva viitoarei echipei a ghanezului, FCSB.

Cum se cunoaște, FC Hermannstadt și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul ghanezului Baba Alhassan pentru suma de 600.000 euro, sibienii păstrând și un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Actele sunt parafate, urmând a deveni oficiale la începutul perioadei de transfer.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a anunțat că nu va conta sâmbătă pe ghanez în meciul cu FCSB, echipa cu care jucătorul a semnat deja. Dacă ar juca, ghanezul ar fi expus, orice eroare pe teren putând fi interpretată.

”Baba este indisponibil mental, sunt lucruri normale. Am declarat inițial că Baba va juca pentru că știam la acel moment că lucrurile erau la stadiul de discuții și el este un jucător pe care ne bazam. Este al treilea jucător pe care îl pierdem pe această primă parte de sezon, după Letica și Opruț, până acum am gestionat bine, cei care au intrat au suplinit bine plecările. Acum avem Sota, Murgia și Biceanu, am încredere că oricare dintre ei va juca, o vor face foarte bine” a spus Marius Măldărășanu într-un video postat pe pagina oficială a clubului.

Pe lângă Baba Alhassan, Sibiul îi mai are absenți la jocul de sâmbătă (ora 20.00) de pe Arena Națională pe Dragoș Iancu și Daniel Paraschiv, care sunt accidentați.

