Un accident grav a avut loc joi seara la metroul din Beijing, China. Două trenuri s-au ciocnit pe un tronson la suprafață, în ora de vârf, la ora 20:00, notează Digi24.

Potrivit presei de stat chineze, cel puțin 102 persoane au fost rănite în accident. Dintre acestea, 32 au fost transportate la spital cu fracturi și alte răni grave.

Incidentul a avut loc în timp ce capitala Chinei era afectată de ninsori abundente, care au cauzat întreruperi ale circulației mijloacelor de transport.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway.pic.twitter.com/eoYJAJz6mm