În turul acestui sezon, a fost 2-2 la Sibiu, încă un motiv ca FC Hermannstadt să spere într-un rezultat pozitiv si sâmbătă. Singura victorie în Superliga împotriva celor de la FCSB a venit pentru FC Hermannstadt în 14 februarie 2021, 1-0, pe teren propriu.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu FCSB!

FC Hermannstadt este un adversar redutabil pentru orice formație, fapt demonstrat și de faptul că elevii lui Marius Măldărășanu au doar o singură înfrângere din 4 august încoace, un 0-2 la UTA. În etapa trecută, sibienii au trecut cu 2-1, acasă, de Universitatea Craiova și continuă lupta pentru play-off.

”Noi și FCSB, cel mai echilibrat parcurs”

”Avem două meciuri grele, primul este acesta cu liderul FCSB, ne-am tot întâlnit cu ei. Nu s-a schimbat la ei nimic, au jucători cu calitate, poate este una dintre cele mai constante echipe, comparând momentele de criză ale multora. Cred că FCSB și cu noi am avut cam cel mai echilibrat parcurs, păstrând proporțiile din punct de vedere a obiectivelor. Mergem acolo cu gândul să câștigăm, le-am zis băieților că trebuie să ne luăm reper negativ prima repriză cu Farul când am jucat cu teamă, asta nu trebuie să existe. De când am promovat am făcut meciuri bune contra FCSB, au fost doar jocuri echilibrate, probabil așa va fi și sâmbătă. Va trebui să jucăm cu încredere, pentru că am încredere în băieți, avem jucători cu calitate, ei trebuie să aibă încredere și personalitate” a spus Marius Măldărășanu. Trupa de pe malul Cibinului ocupă locul 6 și cu un rezultat pozitiv sâmbătă și-ar putea menține poziția care duce în play-off.