Pâinea de casă este foarte căutată în rândul sibienilor. Așa cum este și normal, fiecare preferă un alt tip de pâine, unii își doresc pâine făcută în mod tradițional de la Alămor, iar alții au devenit clienți fideli pentru pâinea care se vinde în Piața Cibin, cum este cea făcută la Nou. Problema a început când producătorii locali care fac pâine la Alămor au acuzat un magazin din Piața Cibin că ar vinde pâine contrafăcută. Administratorii magazinului din Piața Cibin susțin că este o minciună, ei având la vânzare pâine făcută la Nou.

Un conflict a izbucnit zilele acestea în rândul producătorilor de pâine tradițională, după ce Maria Ranf a acuzat proprietarii unui magazin din Piața Cibin că vând pâine sub numele de „pită de Alămor”. Aceasta spune că a primit apeluri din partea clienților care sunt nemulțumiți de pâinea de la Alămor care se vinde în Piața Cibin, în condițiile în care în această piață nu este distribuit produsul de la Alămor.

„Ne-au sunat clienții să ne spună că pita nu mai este ce a fost. Un profesor de la universitate mi-a zis că a cumpărat pâine de la Alămor din Piața Cibin, dar noi nu vindem în Piața Cibin, ci doar la Piața Transilvania. Ne-au zis că se vinde pâine de la Alămor în Piața Cibin, iar noi nu distribuim pâine. A vrut să cumpere și pâine neagră, dar nu ar fi găsit. Noi avem atelier unde se face pâinea în mod tradițional, facem foc cu lemne în cuptor și frământăm aluatul cu mâinile în troacă, nu avem roboți. Pita de la Alămor este produs tradițional atestat de Ministerul Agriculturii”, spune Maria Ranf.

Conflictul ar fi mocnit încă din săptămânile trecute când Maria Ranf a mai avut și alte divergențe cu o altă producătoare de pâine de la Nou, pe motiv că dă pâinea mai ieftină decât a ei în Târgul Obor.

Pentru a verifica dacă acuzațiile sunt adevărate, am mers la magazinul din Piața Cibin unde am întrebat dacă putem cumpăra o pâine de la Alămor. Una dintre vânzătoare ne-a răspuns rapid că în acel magazin nu se vinde pâine de la Alămor, ci pâine de la Nou, cu etichetă. A mai spus că pâine de la Alămor se găsește în Piața Transilvania, nu în Piața Cibin, cum se auzeau zvonuri.

Administratorul magazinului, Livia Voica, a susținut că niciodată nu a vândut pâine de la Alămor și că este o mare minciună dacă acest lucru s-a spus despre magazinul ei.

„Când doamna face o reclamație, să o facă în scris, cu date și cu dovezi concrete. Puteți să stați la ușa magazinului și să întrebat o sută de clienți de unde este pâinea pe care noi o vindem. Eu nu am mințit niciodată de unde e pâinea noastră și eu nu promovez pâinea doamnei pentru că eu nici nu am gustat să văd ce fel de pâine are. Am mai dat acum câteva telefoane și mi s-a spus că și în Târgul Obor s-a certat și cu doamna care îmi aduce mie pâinea. Mai exact, i-a reproșat de ce o dă mai ieftină decât ea. Noi am pus și eticheta pe pâine să vadă lumea unde este făcută. Este o mincinoasă”, a spus Livia Voinica, administratorul magazinului din Piața Cibin.

