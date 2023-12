Trei salvatori de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Claudiu, Alexandru și Antonio au ajutat o femeie din Săcădate, care a născut prematur o fetiță, Cataleia, acasă.

„La scurt timp după miezul nopții, salvatorii sibieni din cadrul Punctului de Lucru Avrig sunt alertați de un apel urgent din dispecerat: O femeie de 35 de ani din localitatea Săcădate naște! Prematur! Voi sunteți cel mai apropiat echipaj! Ambulanța de neonatologie este pe drum cu medicul, vor ajunge și ei în curând! Claudiu, Alexandru și Antonio s-au echipat și au pornit de urgență spre caz: „Hai, Doamne ajută să fie bine!”, au povestit cei de la ISU Sibiu, pe pagina lor de socializare.

Când au intrat în casă, fiecare știa exact ce au de făcut: „Alex, tu ia copilul, Antonio ajută-l. De mamă, mă ocup eu, a spus Claudiu, comandatul de echipaj.

În tot acest timp Claudiu a monitorizat mama care avea complicații, era amețită și speriată.

Când Cataleia a ajuns în brațele mamei s-a lăsat o liniște profundă, care greu poate fi descrisă în cuvinte….

„După ce am verificat și stabilizat mama și fetița, am respirat parcă pentru prima dată după alarmă. Simțeam că până atunci nu am mai respirat. Emoțiile au fost uriașe, dar am reușit alături de colegii mei să facem rapid și precis totul pentru ca cele două să fie bine într-un moment atât de fragil. Cu toții suntem învățați cu situații limită, dar misiunea asta a fost cea mai frumoasă și neașteptată de până acum: nașterea unei vieți! Nu vom uita curând momentul”, mărturisește încă emoționat colegul nostru, Antonio.

Cei de la ISU Sibiu au adăugat: „La mulți ani, Cataleia! Îți dorim o viață frumoasă și sănătoasă! Iar vouă, dragi colegi, misiuni ușoare!”

