Un tânăr sibian a devenit videograf de succes în Portugalia, dar și în Asia unde a filmat video-uri care au strâns milioane de vizualizări. Sergiu Chirău a început o aventură de la o vârstă fragedă când a ales să lase totul în urmă și să își descopere pasiunea care l-a propulsat într-o carieră de succes.

Sergiu Chirău se descrie ca fiind un om care iubește aventura, căruia îi place să iasă din zona de confort și să fie un călător. De când era mic, își dorea să călătorească în toate colțurile lumii. Sergiu mai spune că este e un tată mândru, băiețelul lui fiind cea mai mare realizare a sa.

„În 2007, după ce am terminat liceul, m-am dus cu toată gașca la Cluj, unde am făcut și facultatea. În 2008, 2009 am făcut un an de facultate la Viena. În același timp lucrat ca bucătar, ajutor de bucătar, împărțeam pliante, orice pentru că era greu să supraviețuiești acolo. După doi ani în Austria, m-am întors în România prin 2010 și am lucrat pe la Hervis, am lucrat și prin baruri. Tot în România am lucrat câteva luni la Amazon. Aveam un prieten care a primit un job la Apple. Am depus CV-uri la toate job-urile disponibile în Europa și am primit o ofertă în Creta, după care am primit un job în Cehia”, povestește Sergiu.

„Eram tot timpul cu camera după mine”

Sergiu a căutat ca locul unde lucrează să fie pe placul lui. Așadar a ales să se mute cu locul de muncă în Lisabona. „Portugalia pentru mine cred că a fost și este în continuare cea mai tare țară în care am fost vreodată. Avea exact ceea ce îmi doream. După ce am ajuns acolo mi-am dat seama că eu trăiesc într-un concediu, deci nu îmi mai doream să mă întorc tot timpul acasă, pentru că veneau prietenii la mine. În Portugalia mi-am luat o cameră foto. Prima oară am început să spun povești cu ajutorul unei camere, adică și când mergeam pe plajă și când mergeam și făceam un grătar eu eram cu camera toată ziua după mine, ca Messi cu mingea toată ziua la picior”, povestește sibianul.

Primul video de promovare l-au făcut unei firme de mașini de lux. „La început căutam clienți bătând la ușă, oferindu-le video-uri gratuite și nimeni nu voia până am găsit niște persoane de la o firmă de distribuție mașini de lux, unde fiecare mașină trebuia să aibă ceva unicat. Oamenii aceia începuseră afacere de doi ani și vindeau mai multe Porsche-uri decât reprezentanța Porsche din Lisabona”, povestește tânărul.

Videoclip cu milioane de vizualizări pe youtube

În 2016 Sergiu s-a mutat din Lisabona, în sudul Portugaliei, unde erau resorturi de lux. El împreună cu prietenul lui au început să trimită e-mail-uri pentru a găsi potențiali clienți. Aici, au început să aibă proiecte plătite consistent ceea ce i-a determinat să își dorească și mai mult. Astfel au decis să plece în aventura vieții lor, în Asia.

„După 11 luni de stat în sudul Portugaliei, am zis dacă am reușit aici putem reuși oriunde și ne-am luat un bilet să plecăm în Asia. Am zis că lăsăm tot ceea ce înseamnă confort și plecăm în cea mai mare aventură a noastră. Am luat un bilet doar dus spre Bangkok. Am ajuns în Malaezia din greșeală, că așa e viața. De când am ajuns am simțit că aici o să se întâmple ceva special. Ne-am mutat în Kuala Lumpur. A doua zi m-am dus cu Dragoș, prietenul meu, din ușă în ușă, la fel ca în Portugalia, dar nu a funcționat pentru că ei au o cultură foarte diferită. L-am rugat pe Vlad, un alt prieten, să ne facă un video de promovare de cinci secunde. După ce video-ul a fost postat am primit cinci clienți și am concretizat cu doi dintre ei. Aici începe povestea. Unul dintre ei ne-a spus despre Nabila Razali, o artistă care lansase un videoclip în urmă cu patru ani, care avea 3 milioane de vizualizări”, povestește Sergiu.

Cu un buget de video de 200 de euro au reușit să realizeze un videoclip de succes, care a fost pe locul unu în trending pe Youtube la momentul respectiv, în Malaezia. „După lansarea videoclipului, m-a sunat producătorul să îmi spună că videoclipul a devenit viral. În 24 de ore a strâns un milion de vizualizări. Făcusem ceva revoluționar, în tot videoclipul apăreau numai femei. După două săptămâni avea 10 milioane de vizualizări. Am stat 9 săptămâni în trending pe numărul 1 pe YouTube în Malaezia. Acum are 30 de milioane de vizualizări”, spune tânărul.

În perioada respectivă, cei doi videografi au vândut și 60 de apartamente dintr-un zgârie-nori în Kuala Lumpur, însă s-a dovedit să fie o țeapă, dar, totodată, o aventură din care au avut de câștigat o nouă experiență. Din mai multe motive, Sergiu a ales să se întoarcă în România unde continuă proiectul lui de suflet Storytellrs Agency.

